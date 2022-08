Orlando a eu les larmes aux yeux

La scène était tellement belle qu’Orlando avait les larmes aux yeux en me la traduisant. Après le combat, quand tout a été terminé, Kim Clavel s’est dirigée vers le vestiaire de Yesenia Gomez, l’ancienne championne du monde qu’elle venait de détrôner.

Kim allait redonner à Yesenia sa ceinture WBC en attendant d’en recevoir une nouvelle de la fédération mondiale.

Elle est entrée dans le vestiaire. Yesenia était assise, les mains encore froides de les avoir trempées dans la glace après le combat, le visage marqué par les coups de Clavel.

Kim, elle, avait encore les mains enrubannées. Elle s’est dirigée vers la Mexicaine qui s’est levée en guise de respect. Kim a pris ses deux mains et lui a dit qu’elle savait, dans son espagnol appris à

Porto-Rico et en République dominicaine, que ça n’avait pas été facile, qu’elle avait travaillé dur, et surtout, qu’elle frappait très dur : « Mais toi, tu es très rapide », lui a répondu en souriant Mlle Gomez.

– Le spectacle est terminé, on peut être amies, a poursuivi Clavel.

– Tu peux savoir que tu as une amie au Mexique », a répondu Yesenia en tenant à deux mains celles de Kim.

Avant de se diriger vers le coach de l’ancienne championne, Kim a embrassé sa main et lui a fait un sourire d’amitié...

Quelque part en France où je lui avais envoyé la vidéo pour qu’il me la traduise, mon ami le producteur Orlando Arriagada, grand Chilien très sensible, avait le motton : « C’est une scène très émouvante », a-t-il résumé.

Comment voulez-vous ne pas aimer la boxe ?

ENCORE SUR SON NUAGE

Kim Clavel avait la voix tout éclatante quand on s’est parlé hier.

« Je suis encore sur mon nuage. Aujourd’hui, [hier] c’est une journée médiatique franchement folle. Mais je veux la vivre pleinement. Championne du monde, c’est l’aboutissement de tellement d’efforts. Et puis, j’ai gagné contre une vraie championne. Yesenia Gomez n’a jamais abandonné, elle frappait dur », de dire Kim Clavel.

Et puis, elle a gagné à Montréal devant son monde. Ses parents étaient présents, et plusieurs de ses camarades infirmières de l’hôpital de Joliette.

On se rappelle que pendant la pandémie, Kim est retournée à l’hôpital pour donner un coup de main au personnel débordé.

C’est un peu avec tout ce bon monde qu’elle partageait son moment de gloire après le combat.

Surtout qu’elle a déjà reçu une invitation pour assister ringside le 10 septembre à Londres à un combat d’unification entre Claressa Shields et Savannah Marshall. Une grosse affaire. Très grosse même.

« Je ne suis jamais allée à Londres. Je vais en profiter », dit-elle.

Et vous voulez savoir ce qu’elle a fait dimanche matin en se réveillant après son triomphe ? Elle a appelé sa coach Danielle Bouchard pour lui dire qu’elle avait le goût de faire un peu de shadow boxing.

Elle s’est retrouvée au gym.

Ça bat Artur Beterbiev.

DEUX PROMOTEURS D’ACCORD

C’est rare que Camille Estephan et Yvon Michel soient d’accord. Kim Clavel a réussi l’exploit.

« La victoire de Kim est bonne pour la boxe féminine, mais elle est surtout bonne pour toute la boxe. Ce fut un bon combat et les gens aiment Kim Clavel. C’est bon pour Mary Spencer et Leïla Beaudoin, mais c’est plus large que ça. Regardez comment les gens ont embarqué dans la victoire dans une étape [du Tour de France] de notre cycliste québécois », a souligné Estephan après la victoire de Clavel.

« C’est un grand pas pour la boxe féminine. Kim va être une star internationale. Et c’est bon pour toute la boxe québécoise. Les gens vont faire la distinction entre la boxe masculine et la boxe féminine comme on a appris à le faire avec le tennis et le golf. C’est une victoire très importante », explique de son côté Yvon Michel qui se retrouve avec trois champions du monde.

Oscar Rivas, Marie-Ève Dicaire et Kim Clavel.

TITULAIRE DE 4e ANNÉE HEUREUSE

La plus heureuse de tous était peut-être Danielle Bouchard.

Photo courtoisie

« Ça faisait des années que je poursuivais mon rêve. Devenir la coach d’une championne mondiale. J’avais un premier rêve de participer aux Jeux olympiques. Comme boxeuse, je n’ai pas eu l’opportunité, mais j’étais avec Ariane Fortin à Rio de Janeiro en 2016 pour vivre mon premier rêve. Cette fois, je me lève le matin et je peux me dire que j’ai entraîné une championne du monde. Je n’ai pas exécuté les mouvements, je n’ai pas donné ou reçu les coups, mais j’ai guidé Kim Clavel dans sa progression. Je lui ai enseigné ce que je savais et elle a travaillé avec acharnement et dévotion pour arriver à tout mettre en place ce que ça prenait. Je suis immensément fière », de dire Danielle Bouchard.

Et puis, elle a déjà reçu une belle collection de courriels de ses camarades à l’école.

Danielle est titulaire de sa classe de 4e année et mène de front deux carrières à temps plein. Celle de coach et celle d’enseignante. Mais elle vient de Jonquière, ce qui explique tout...

Et Stéphan Larouche est son conjoint et son cutman est Pierre « Pedro » Bouchard, son petit frère.

Y a des soupers où ça doit parler un peu de boxe autour de la table...