Pelosi à Taïwan: Pékin convoque l’ambassadeur américain à Pékin

La Chine a convoqué mardi l’ambassadeur des États-Unis à Pékin, Nicholas Burns, pour lui reprocher le voyage «choquant» de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, à Taïwan, ont rapporté les médias d’État chinois.

• À lire aussi: Nancy Pelosi défie Pékin en se rendant à Taïwan

• À lire aussi: Plusieurs navires américains croisent dans la région de Taïwan

• À lire aussi: Les Bourses mondiales en baisse, inquiètes des tensions entre les États-Unis et la Chine

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Xie Feng, a exprimé de «fortes protestations» à propos de la visite de Mme Pelosi sur l’île, que Pékin considère comme faisant partie de son territoire, lors de son entretien avec l’ambassadeur Nicholas Burns.

«Cette démarche est extrêmement choquante, et les conséquences seront extrêmement graves», a déclaré M. Xie, cité par l’agence de presse officielle chinoise Xinhua. «La Chine ne restera pas passif.»

Le voyage de Mme Pelosi, la plus haute responsable américaine élue à se rendre à Taïwan depuis 25 ans, a accru la tension entre les deux plus grandes économies du monde, Pékin considérant ce voyage comme une provocation majeure.

M. Xie a averti que les États-Unis «paieront le prix de leurs erreurs» et a exhorté Washington à «corriger immédiatement ses erreurs, à prendre des mesures pratiques pour annuler les effets négatifs causés par la visite de Mme Pelosi à Taïwan», a rapporté l'agence Xinhua.

Mme Pelosi a atterri à Taïwan mardi soir en dépit d’une série d’avertissements de Pékin.

L’armée chinoise a déclaré qu’elle s’était placée en «état d’alerte élevé» et qu’elle «lancerait une série d’actions militaires ciblées en réponse» à la visite.

Le ministère de la Défense de Taïwan a déclaré que plus de 21 avions militaires chinois avaient pénétré mardi dans la zone d’identification de la défense aérienne de l’île, une zone plus large que l’espace aérien territorial de l’île et qui recoupe une partie de la zone de défense aérienne de la Chine.

Il n’y a pas encore eu de commentaire officiel de la part de Washington.