«Revue et corrigée»: Pierre Brassard parmi les comédiens

Pierre Brassard vient de s’ajouter à l’équipe de comédiens du spectacle de fin d’année Revue et corrigée, a annoncé mardi la directrice artistique du Théâtre du Rideau Vert, Denise Filiatrault.

Après avoir vécu une première expérience au théâtre en 2019 avec la pièce Garçon, Pierre Brassard, dont la réputation humoristique n’est plus à refaire, se joint ainsi à Monika Pilon et Marie-Ève Sansfaçon, Benoit Paquette et Marc St-Martin.

Et «c’est avec humilité et beaucoup d’enthousiasme» que le comédien dit se joindre à la distribution de ce spectacle monté chaque année au Théâtre du Rideau Vert, et une quatrième sous la direction de Natalie Lecompte.

Revue et corrigée sera cette année présenté du 22 novembre au 7 janvier prochain.

Les billets individuels sont disponibles à compter de ce mardi.