Sorel-Tracy: un motocycliste heurté à mort par un conducteur fou

Un motocycliste est mort après avoir tenté de s’en prendre à un conducteur vraisemblablement intoxiqué qui venait de le percuter, mardi matin, à Sorel-Tracy, en Montérégie.

Vers 9 h, le motocycliste âgé dans la quarantaine a été embouti par une camionnette alors qu’il circulait sur la route Marie-Victorin. Selon nos informations, le conducteur de la camionnette aurait littéralement «poussé» l’arrière de la moto sur une distance d’environ 100 mètres.

Photo Agence QMI, Maxime Deland

À un certain moment, le motocycliste a chuté au sol, avant de se relever promptement pour s’en prendre au conducteur de la camionnette.

Les deux hommes auraient eu une violente prise de bec. Durant l’échange verbal, constatant que le conducteur tentait de prendre la fuite, le motocycliste aurait réussi à s’accrocher à la camionnette.

Lorsque le véhicule a quitté les lieux en trombe, celui-ci aurait heurté un poteau électrique et le motocycliste aurait alors chuté lourdement au sol.

Photo Agence QMI, Maxime Deland

Certains témoins racontent qu’il serait passé sous les roues de la camionnette, mais la Sûreté du Québec (SQ) n’a pas confirmé ces informations.

Le motocycliste a été transporté à l’hôpital dans un très état critique, mais son décès a été constaté peu de temps après.

Quelques minutes plus tard, moins d’un kilomètre plus loin, le conducteur de la camionnette a percuté violemment un camion à ordures, à l’angle des rues Du Prince et Provost.

Photo Agence QMI, Maxime Deland

Visiblement intoxiqué, le conducteur âgé d’une quarantaine d’années a été transporté à l’hôpital pour traiter de légères blessures.

Il devait être rencontré par les enquêteurs au cours de la journée.

Photo Agence QMI, Maxime Deland

Le chauffard pourrait faire face à des accusations de conduite dangereuse causant la mort et de délit de fuite causant la mort.

Photo Agence QMI, Maxime Deland

Un prélèvement sanguin a également été effectué, puisque les policiers le soupçonnent d’avoir conduit sous l’effet de la cocaïne.