«Une drag, ce n'est pas dangereux»: Barbada revient sur la controverse

La drag queen Barbada, qui pourra finalement donner l’heure du conte à la bibliothèque de l’arrondissement de Saint-Laurent, à Montréal, s’est dite ravie de la volte-face du conseil municipal.

«Je suis très contente de la rencontre de 75 minutes que j’ai eue. On a vraiment échangé avec les élus municipaux. La rencontre s’est conclue de manière positive. On a hissé le drapeau inclusif de la fierté devant la mairie de Saint-Laurent», a raconté Barbada à TVA Nouvelles, mardi, au lendemain de l’annonce du maintien de l’activité.

La drag queen fait des activités auprès des jeunes depuis 2016, mais s’est malgré tout retrouvée dans la controverse à Saint-Laurent.

«Les élus ont pris une décision de façon hâtive. Il y avait eu une petite controverse par rapport à des commentaires qui ont été faits sur les réseaux sociaux lors d’une activité similaire à Dorval, qui s’est très bien déroulée», a expliqué Barbada.

Sébastien Potvin, de son vrai nom, a aussi une formation en enseignement. Il aborde très bien les questions des jeunes enfants par rapport à sa profession.

Célébrer la diversité

«C’est certain que les enfants me posent des questions. Dans les dix premières minutes, je leur mentionne où ils peuvent découvrir l’information à propos de mon univers. Ensuite, on commence l’heure du conte et on lit des histoires. Une drag, ce n’est pas dangereux», a confié Barbada.

«Il faut aussi célébrer la diversité pour les gens de partout à travers le monde. Il y a des pays où il est illégal de s’aimer. Cette phrase ne fonctionne pas dans ma tête», a-t-elle ajouté.

La drag queen entend poursuivre ses heures du conte dans les mois à venir; des représentations sont prévues tout l’automne.