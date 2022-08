MONETTE, Yvonne

née Laferrière



De Repentigny, le 27 juillet 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Yvonne Laferrière, épouse de feu M. Florian Monette.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gilles (Monique), Jocelyne et Ghislain (Judith), ses petits-enfants: François (Geneviève), Roxanne, Jean-Philip (Mélissa) et Audrey-Anne (Dany), ses arrière-petits-enfants: Mia, Emma, Mégane et Liam, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le mercredi 10 août de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le jeudi dès 10h auUne cérémonie suivra à 11h en l'église de la Purification de la B.V.M.