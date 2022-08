KEARNS, Aline (née Lauzon)



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Mme Aline Lauzon Kearns, le 26 juillet 2022 à St-Eustache à l'âge de 83 ans.Elle laisse dans le deuil son époux Norman Patrick Kearns, son frère Camille (Rita), ses soeurs Suzanne, Lucie (Georges Henri), Rita et Nicole (Philippe), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 7 août 2022 de 9h à 12h au complexe :Un hommage lui sera rendu au même endroit à 11h.