LABONTÉ née PROULX Jeannette



À Oka, le 23 juillet 2022, à l'âge de 87 ans est décédée Mme Jeannette Proulx, épouse de feu M. Denis Labonté et prédécédée de ses filles Diane et Jocelyne.Elle laisse dans le deuil son petit-fils, Patrick (Marie-Josée Morneau), autres parents et amis.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée et sera inhumée au cimetière de Pointe-Calumet.Elle fut confiée au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934