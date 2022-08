DESJARDINS, Laurette

(née Bélanger)



Le dimanche 31 juillet 2022, à l'âge vénérable de, est décédée Mme Laurette Bélanger, de Rigaud, épouse de feu Albert Desjardins.Elle laisse dans le deuil ses enfants Murielle (Yvon Guimond) et Guy, ses petits-enfants Annie, Éric, Myriam et Alexandre, ses cinq arrière-petits-enfants, plusieurs neveux et nièces, ainsi que tous ses autres parents et amis. Outre son époux, elle est partie rejoindre ses fils Serge et Alain.Elle sera exposée aux :RIGAUD - 450-451-4421www.aubryetfils.cale vendredi 5 août 2022, de 19h à 22h.Les funérailles auront lieu le samedi 6 août 2022 à 14h, en l'église Saint-Joachim de Chute-à-Blondeau. L'inhumation suivra au cimetière du même endroit.