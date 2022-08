GILBERT, Claire



À Montréal, le jeudi 28 juillet 2022 est décédée, à l'âge de 87 ans, Claire Gilbert, épouse de feu Léopold Desfossés.Elle laisse dans le deuil ses enfants Errol (Claudette), Jocelyne (Daniel), Sylvain, Mireille (Yvon), Liette (Yves) et Eric, ses petits-enfants Émilie, Alexandre, Mathieu, David, Jade, Carl et Jordan, ses arrière-petits-enfants, Isaac et Marianne, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 27 août 2022 de 11h de 15h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h directement complexe et de là suivra l'inhumation au Cimetière de Laval.Au lieu des fleurs, des dons en sa mémoire à la Société Alzheimer du Canada seraient grandement appréciés par la famille.