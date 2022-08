Rizzuto (née Salvo)

Giuseppa



À Montréal, le 31juillet 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée Giuseppa Rizzuto née Salvo, épouse de feu Sénateur Pietro Rizzuto.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Melina (Francesco Bruno), Alfonso (Zaira Camarena) et Cristina, ses neuf petits-enfants, Laura (Yvan), Daniella et Anthony Bruno, Pietro (Marjorie), Adriana et Giuliana Rizzuto, Alexandre, Sofia et Anthony Courtis. Elle laisse aussi dans le deuil ses belles-soeurs et beaux-frères, ses nièces et neveux ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléancesle vendredi 5 août de 14h à 17h et de 19h à 22h au complexe:Les funérailles seront célébrées le samedi 6 août, à 11h, en :490 rue les ÉrablesLaval-sur-le-Lac, H7R 1B4Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer du Canada serait apprécié.https://alzheimer.ca/fr/agissez/faites-un-donEn mémoire de : Giuseppa (Pina) Rizzuto SalvoCourriel pour la carte virtuelle : rinoval@marivalgroup.com