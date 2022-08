GAGNON, Joseph



Au Centre Hospitalier de Lanaudière, le 31 juillet 2022, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Joseph Gagnon, époux de feu Mme Jeannine Jetté, demeurant à St-Liguori.Le défunt laisse dans le deuil ses enfants: Guy (Annette Dufort), Michel (Huguette Neveu), Hélène (Albert Tellier), Martin (Maryse Sicard), ses petits-enfants: Isabelle, Geneviève, Jacinthe, Simon, Guylaine, Josée et Philippe, ses arrière-petits-enfants: Frédérique, Edouard, Mathis, Caleb, Marine, Liam et Henri, sa soeur Gabrielle, sa belle-soeur Thérèse, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.M. Joseph Gagnon sera exposé le vendredi 5 août 2022 de 19h à 21h et le samedi 6 août 2022 à compter de 9h, à la51 MARCEL-LÉPINEST-JACQUES, J0K 2R0Les funérailles seront célébrées le samedi 6 août 2022 à 11h en l'église paroissiale de St-Liguori. Inhumation au cimetière du même endroit.Direction funéraireANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com