DESGAGNÉ, Richard



Richard Desgagné est décédé le 22 juillet 2022, suite à une vaillante bataille livrée contre le cancer. Il voulait vivre et son courage des derniers mois face à la maladie en témoigne. Homme de peu de mots, d'une grande intellectualité et d'une profonde humanité, il a vogué à travers sa vie sans trop faire de bruit, tout discret qu'il était. Richard était doté d'une rare intelligence qu'il a mise au service du Comité international de la Croix Rouge, organisme où il a oeuvré pendant plus de vingt ans pour défendre avec passion le droit international humanitaire aux quatre coins de la planète. Richard était un fils, un frère disparu trop tôt.Il laisse dans le deuil son père Jean-Guy et sa conjointe Marie, son frère Luc, sa soeur Marie-Claude, son amie de toujours Chantal Brassard, ainsi que les membres de sa famille et ses collègues de travail à travers le monde.Une cérémonie dans la plus stricte intimité se tiendra d'ici quelques semaines. Ses cendres seront inhumées sur le lot familial du cimetière de Saint-Jean-sur-Richelieu.Veuillez transmettre votre sympathie directement aux membres de sa famille ou