PEPIN, Yolande



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère, Yolande Pepin Lemoyne. Elle a rejoint son époux Camille Lemoyne, le 29 juillet 2022, à l'âge de 84 ans, à l'hôpital Pierre-Boucher.Bienveillante et constamment à la recherche du bien-être des autres. En tant qu'infirmière, elle a oeuvré pour la promotion de la Santé au CLSC Monet Chartrand et au Cégep Édouard-Montpetit.Elle était la fille de feu Germaine Blain et de feu Léopold Pepin.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jean-François et Marie-Ève (feu Steve Fournier), ainsi que sa petite-fille chérie, Alexandra; l'ensemble des familles Pepin, Lemoyne et ses amis(es).La famille recevra les proches au :McMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle dimanche 7 août 2022 de 14h à 16h. Une liturgie suivra en la chapelle du complexe à 16h.Nous vous remercions d'avance pour vos messages de sympathie.