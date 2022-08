Al-Qaïda, les talibans et l'Afghanistan

Un an après le retrait américain d’Afghanistan, un drone de la CIA a découpé en morceaux à l’aide de missiles à « lames rotatives » le chef d’Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, alors qu’il était sur son balcon à Kaboul.

al-Zawahiri avait succédé à Oussama Ben Laden en 2011 après son exécution par les forces spéciales américaines. Personne ne recevra la récompense de 25 millions de dollars US que le FBI offrait pour sa tête. Ce fut également le cas pour ben Laden. Les deux cas seraient le résultat de renseignements électroniques, et non d’informateurs.

En août 2019 des médias américains ont rapporté que Hamza Ben Laden, le fils du fondateur d’Al-Qaïda avait été tué par une frappe aérienne américaine dans « la région Afghanistan/Pakistan ». Aucun autre détail n’a jamais été divulgué sur les circonstances de son exécution ou si elle avait été confirmée par un prélèvement d’ADN. Curieux non ? Les Américains offraient une récompense de « seulement » 1 million de dollars pour des informations sur Hamza qui était destiné à prendre la relève de son père.

5 M$ pour un gars de Rosemont

Le FBI a renouvelé en avril 2022 son offre de 5 millions pour la tête d’un Montréalais lié à l’attentat du 11 septembre 2001. L’avis de recherche du djihadiste québécois tunisien Abderraouf Jdey comprend une photo « retouchée » pour montrer à quoi il pourrait maintenant ressembler.

Selon la Commission du 11 septembre, Jdey devait faire partie de l’équipe qui a détruit le World Trade Center. Le concepteur de l’attentat, Khalid Cheikh Mohammed, a révélé à la CIA sous la torture qu’il avait été plutôt décidé que Jdey piloterait un avion dans une seconde vague d’attentats.

En novembre 2001, les Américains ont trouvé en Afghanistan une vidéo de Jdey où il s’engageait à mourir en martyr pour l’islam. Après s’être entraîné en Afghanistan, il était revenu à Montréal où il habitait Rosemont. Il faisait partie des immigrants devenus Canadiens en catastrophe juste avant le référendum de 1995, alors qu’Ottawa cherchait désespérément des votes en faveur du Non.

Un compagnon d’études d’Abderraouf Jdey à l’université me l’a décrit, lorsqu’il l’a connu, comme un type gentil, pas religieux du tout qui aimait prendre une bière. Le jeune maghrébin s’est radicalisé ici au contact d’intégristes montréalais.

Abderraouf Jdey fréquentait la mosquée de la rue Hutchison comme Ahmed Ressam l’homme qui devait réaliser « l’attentat du millénaire » contre l’aéroport de Los Angeles. Il a été arrêté alors qu’il passait la frontière américaine au nord de Seattle, avec des explosifs dans sa voiture.

Rebienvenue aux djihadistes

Maintenant éclipsée par l’État islamique (Daesh) aussi essoufflé, Al-Qaïda n’est plus que l’ombre d’elle-même. Un ensemble de groupes dispersés avec peu ou pas de coordination qui se claironnent dans la mouvance de l’organisation emblématique.

Le fait que al-Zawahiri se soit installé avec sa famille au centre de Kaboul pourrait indiquer que les talibans veulent, de nouveau, faire de l’Afghanistan la plaque tournante du djihadisme mondial.