Avec ses bouteilles en plastique 100% recyclé, DASANI offre une façon plus durable de s’hydrater

Alors que la crise environnementale bat son plein à l’échelle mondiale, chaque petit geste compte.

C’est en ce sens que la compagnie Coca-Cola a lancé son initiative «Un monde sans déchet» au Canada et aux États-Unis, dont la dernière offensive consistait à introduire des bouteilles en plastique 100% recyclé (rPET) pour tous les produits de sa marque DASANI. Mis à part les bouchons et les étiquettes, chaque bouteille est donc composée de plastique auquel on offre une deuxième vie.

Désormais, lorsque vous achetez une bouteille d’eau DASANI – peu importe le format! – vous contribuez à l’économie circulaire en optimisant l’utilisation du plastique déjà en circulation.

Grâce à cette initiative, DASANI s'attend à économiser plus de 20 millions de livres de nouveau plastique, par rapport à 2019, soit l'équivalent de 552 millions de bouteilles. Et ce, en 2023 seulement!

Prendre les choses en main, une bouteille à la fois

Comme la pérennité de ce projet repose sur la disponibilité de la matière, soit le plastique PET de grade alimentaire qui ne suffit pas à la demande en ce moment, Coca-Cola a décidé d'utiliser ses ressources internes pour y parvenir. C’est ainsi que Sprite arrive à la rescousse, avec de toutes nouvelles bouteilles en plastique transparent.

Il faut comprendre qu’au centre de tri, le plastique est séparé par couleur. Et le plastique clair est le seul qui puisse être transformé en nouvelles bouteilles rPET. Ainsi, en passant du vert iconique au clair, les nouvelles bouteilles de Sprite peuvent désormais être introduites dans la boucle «bouteille à bouteille» priorisée par la compagnie. Et en augmentant la quantité de plastique recyclé de haute qualité disponible sur le marché, un plus grand nombre de marques de Coca-Cola pourront éventuellement utiliser des bouteilles de plastique 100% recyclé dans le futur.

La création d’une bouteille à partir de plastique recyclé demande moins d'énergie, moins de ressources, et permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 65%. Ainsi, ces innovations de DASANI permettront de réduire de plus de 25 000 tonnes métriques les émissions de gaz à effet de serre en 2023, soit l’équivalent de 6629 voitures de moins en circulation pendant un an.

Vous pouvez contribuer

Cette initiative n’est pourtant pas possible sans votre soutien. En effet, lorsque vous déposez vos bouteilles PET vides dans un bac de recyclage, vous leur donnez une deuxième vie. Il s’agit d’un geste simple dont l’impact est beaucoup plus grand que vous ne pouvez l’imaginer: utiliser du plastique recyclé permet de réduire notre empreinte carbone et de protéger les écosystèmes. C’est ce qu’on appelle faire des choix durables, sans faire de grands efforts!

Avec votre aide, DASANI réussit à transformer chaque bouteille en plastique de ce que vous avez bu, en une nouvelle bouteille de ce que vous boirez. Ensemble, on peut donc aider à boucler la boucle, afin de créer un monde sans déchets.

Hydratez-vous de façon durable avec les nouvelles bouteilles DASANI faites de plastique 100% recyclé.