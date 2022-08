DE LAMIRANDE, Cécile



À l'Hôpital général juif de Montréal, le 21 juillet 2022, est décédée à la suite d'un cancer, Cécile de Lamirande.Elle laisse dans le deuil ses soeurs et frères, Alice (feu Roland Lévesque), Pauline (feu André Meloche), Lucien (Marielle Ouellette), Lorraine (Serge Blais), Lucille et feu Robert (Marthe Bouthot), ainsi que de nombreux nièces, neveux, arrière-nièces et arrière-neveux.Elle était membre de la Société généalogique canadienne française.Elle sera exposée au salon funéraire5301 BOUL. DÉCARIE (angle Isabella)MONTRÉALle vendredi 5 août de 14h à 17h et de 19h à 21h.Les funérailles seront célébrées le samedi 6 août à 10h en l'église Ste-Catherine-de-Sienne, 7070 Somerled, Montréal .Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Société canadienne du cancer.