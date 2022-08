LANTEIGNE, Armand



À Saint-Eustache le 27 juillet 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Armand Lanteigne.Il laisse dans le deuil ses enfants feu Pierre, feu Andrée (Camil), Julie (Éric), la mère de ses enfants Aliette Desmarais, ses petits-enfants Frédérique, Marie-Pier et Josiane, ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 5 août de 17h30 à 21h et le samedi 6 août de 10h à 11h30 au :SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934www.rfgoyer.comUn hommage à M. Lanteigne aura lieu le 6 août à 11h30 en la chapelle du complexe.