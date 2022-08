BONNEVILLE, Ghislaine



À Fabreville, le 30 juillet 2022, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Ghislaine Bonneville.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Fleurette et Gabrielle, sa fille de coeur Aline, ses neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 6 août de 13h à 17h au :FABREVILLE450-473-5934www.rfgoyer.comUne liturgie de la Parole aura lieu ce même jour à 17h au salon du complexe. L'inhumation se fera à une date ultérieure.