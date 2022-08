Cachez ce mot que je ne saurais voir

Le CMIOO (Comité des malades indignés, offensés et offusqués) vient d’annoncer que Serge Lama va changer les paroles de sa célèbre chanson Je suis malade car elle contrevient au « Guide des paroles acceptables en 2022 ».

En effet, comment accepter qu’un individu en parfaite santé, ne souffrant d’aucune condition physique reconnue, bénéficiant donc du célèbre Privilège des Bienportants, se moque ainsi des IAM (Individus atteints d’une maladie) en chantant : « Je suis malade, c’est ça, je suis malade / Tu m’as privé de tous mes chants / Tu m’as vidé de tous mes mots / Et j’ai le cœur complètement malade / Cerné de barricades / T’entends, je suis malade ».

NE ME QUITTE PAS

Les descendants de Jacques Brel ont annoncé que la chanson du grand Jacques Les cœurs tendres sera modifiée, à la suite d’une plainte du LBISPC (Lobby belge des individus souffrant de problèmes cardiaques), à cause du passage suivant, considéré dérogatoire et insultant : « Y en a qui ont le cœur si frêle / Qu’on le briserait du doigt / Y en a qui ont le cœur trop frêle / Pour vivre comme toi et moi ».

Une plainte a également été déposée auprès de Toni Braxton Un-Break My Heart, Al Green How Can You Mend a Broken Heart, Elvis One Broken Heart for Sale et Félix Leclerc qui, dans Le petit bonheur, chantait : « J’eus beau le supplier le cajoler lui faire des scènes / Lui montrer le grand trou qu’il me faisait au fond du cœur ».

Ces artistes sont accusés d’avoir associé un événement négatif (une rupture amoureuse) à un cœur brisé, ce qui pourrait causer de la détresse aux IASPA (Individus ayant subi un pontage aortocoronarien).

La succession de Johnny Hallyday a annoncé que l’on modifiera les paroles de la chanson Je reviendrai dans tes bras, après le dépôt d’une plainte de l’AMF (Association des manchots de France), offensée par les paroles : « Demain pourtant / Je reviendrai dans tes bras / Avec de l’amour plein les mains / Je reviendrai dans tes bras / Parce que c’est là que je suis bien ».

Enfin, on apprend que les personnes souffrant d’Alzheimer songent sérieusement à poursuivre les héritiers de Léo Ferré qui a osé chanter : « Avec le temps, va, tout s’en va / On oublie le visage et l’on oublie la voix / Avec le temps / Avec le temps, va, tout s’en va / Même les plus chouettes souvenirs, ça t’a une de ces gueules ».

LA REINE B

Tous les exemples que je viens de vous donner sont, bien entendu, une fiction, inventée de toutes pièces.

Pourtant, on n’est pas si loin de la réalité.

Beyoncé vient d’annoncer qu’elle changerait les paroles d’une chanson de son tout nouvel album, parce qu’elle y utilise le mot spazz et le verbe spazzing, qui font référence à « spasmodique ».

Or c’est considéré comme une insulte pour les personnes souffrant de spasmes, en particulier les personnes atteintes de diplégie spastique, une forme de paralysie cérébrale.

« Nous reconnaissons que le mot (spasme) n’a pas été utilisé pour faire mal intentionnellement, mais les mots sont puissants et peuvent renforcer les attitudes négatives face aux groupes marginalisés », ont indiqué des militants.

Utiliser le mot « spasme » dans une chanson, c’est considéré comme une insulte « capacitiste », c’est-à-dire discriminatoire envers les personnes souffrant d’un handicap.

On est rendu là... Mais, entre vous et moi, ça me brise le cœur.