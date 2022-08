Colombie-Britannique: le fondateur de Lululemon offre 380 000 $ aux candidats de droite

Le fondateur de l’entreprise de vêtements de sport Lululemon, Chip Wilson, a fait un don de 380 000 $ pour soutenir les candidats de droite de la Colombie-Britannique et a demandé à d’autres personnes fortunées d’en faire autant, selon le «Vancouver Sun».

• À lire aussi: Feux de forêt en Colombie-Britannique: 200 résidences supplémentaires évacuées

L’entrepreneur milliardaire, qui a fait don de son propre argent, souhaite ainsi aider les candidats «pro-business» de droite de la province à vaincre les opposants «socialistes», à commencer par les élections municipales d’octobre, selon le «Vancouver Sun».

Il aurait également demandé à ses contacts de donner des centaines de milliers de dollars à une nouvelle organisation, «Pacific Prosperity Network», visant à soutenir ces candidats de droite.

Le fondateur et ancien PDG de Lululemon a fait cette demande dans une lettre, selon le média. Dans celle-ci, il a ainsi précisé que son don de 380 000 $ visait, pour l’organisation, à créer un logiciel pour «mener une campagne réussie, pour collecter des données volumineuses, autonomiser la base et être une voix efficace à plein temps pour la droite».

«Le NPD a fait un travail magistral en mettant en place une structure pour que la voix des entrepreneurs, des travailleurs acharnés ou des rêveurs soit devenue muette», en adoptant des lois «rendant difficile la réussite de tout parti non soutenu par les syndicats», peut-on notamment lire dans cette lettre.

Chip Wilson se classe parmi les 500 personnes les plus riches du monde, selon l’indice des milliardaires de Bloomberg, avec une fortune de 7,11 milliards $ et un manoir en bord de mer de 73 millions $, considéré comme le plus cher de la Colombie-Britannique, selon le Vancouver Sun.