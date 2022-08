MONTPETIT, Guy



De Saint-Étienne-de-Beauharnois, le 27 juillet 2022 à l'âge de 96 ans, est décédé M. Guy Montpetit, époux de feu Aline Paiement.Il laisse dans le deuil ses enfants: Serge, Christiane (René Lépine), Marcel (Francine Dion) et Lucie, ses petits-enfants: Marie-Ève Leblanc et Mélodie Leblanc, Martin Dion et Anne-Marie Dion, Sonia Tisseur et Geneviève Tisseur. Il laisse également ses onze arrière-petits-enfants: Fabrice, Mathias, Milan, Marie-Claire, Paul-Emile, Jayden, Élise, Emerick, Thomas, Alice, Laurent, ainsi que sa soeur Carmen Montpetit Brazeau, son beau-frère Rolland Paiement (Monique Bertrand), neveux et nièces, de même qu'autres parents et ses amis.La famille vous accueillera le samedi 6 août 2022 de 13h à 15h30 au :STÉPHANE GENDRON110 ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, J6N 1V7450-225-2200Les funérailles suivront à la chapelle du salon funéraire à 15h30. L'inhumation suivra au cimetière de Beauharnois.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société d'Alzheimer.