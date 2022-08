Délit de fuite mortel: l’accusé verse quelques larmes lors de sa comparution

Le conducteur de la camionnette qui aurait tué un motocycliste avant de fuir la scène à Sorel-Tracy mardi a été accusé mercredi matin.

Jonathan Casavant a été formellement accusé de conduite dangereuse causant la mort et délit de fuite à la suite d’un accident ayant causé la mort.

D’autres accusations pourraient être déposées; les enquêteurs soupçonnent Casavant d’avoir été sous l’influence de la cocaïne, entre autres.

Lors de sa comparution, l’accusé semblait ébranlé et a versé quelques larmes.

Le motocycliste est mort après avoir tenté de s’en prendre à Jonathan Casavant, qui aurait été intoxiqué et qui venait de le percuter, mardi matin.

Vers 9h, Alain D’Agostino, 46 ans, circulait sur sa moto lorsqu’il a été embouti par une camionnette sur la route Marie-Victorin. Selon nos informations, le conducteur de la camionnette aurait littéralement «poussé» l’arrière de la moto sur une distance d’environ 100 mètres.

À un certain moment, le motocycliste a chuté au sol, avant de se relever promptement pour s’en prendre au conducteur de la camionnette, qui semblait vouloir quitter les lieux.

L’homme au volant de la camionnette, Jonathan Casavant, aurait ensuite accéléré rapidement, avant de freiner brusquement, projetant du même coup M. D’Agostino contre un poteau électrique.

Très gravement blessé et saignant abondamment, Alain D’Agostino a été transporté à l’hôpital dans un état très critique. Il a rendu l’âme peu de temps après.

Quelques minutes plus tard, moins d’un kilomètre plus loin, le conducteur de la camionnette a percuté violemment un camion à ordures, à l’angle des rues du Prince et Provost.

Visiblement intoxiqué, le conducteur de 43 ans a été transporté à l’hôpital pour traiter de légères blessures.

L'accusé, Jonathan Casavant

Le dossier sera de retour devant le tribunal le 29 août prochain pour l’enquête sur remise en liberté du suspect.

– Avec les informations de Maxime Deland