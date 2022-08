Des bonis à l’embauche de 10 000$ pour recruter des camionneurs

Le plus grand distributeur alimentaire au monde sort le chéquier pour mettre sur la table des bonis à l’embauche de 10 000 $, pour recruter les chauffeurs qui l’aideront à avaler ses concurrents.

« On a commencé avec un boni de 5000 $. On est passé à 10 000 $ ces derniers mois. [...] Quand on calcule, c’est un bon 5 $ l’heure de plus à la fin de l’année », détaille Sylvain Boudreau, vice-président Opérations – Québec de Sysco.

Pour avoir les 10 000 $, il faut avoir effectué une période de probation, explique à ses côtés Marie-Claude Pilon, vice-présidente, Ressources humaines – Québec.

« C’est une initiative de la région du Québec », souligne la haute dirigeante, qui a pu convaincre la maison mère que le jeu en valait la chandelle.

La suite lui donne raison. Une bonne dizaine de chauffeurs ont été attirés depuis la mise en place du 10 000 $, mais le géant en voudrait cinq fois plus.

Boom post-Déconfinement

Sysco est le numéro 1 mondial de la distribution alimentaire avec près de 65 000 employés dans 350 centres de distribution. Le mastodonte pèse près de 58 milliards de dollars en Bourse.

Au Québec, le géant de Houston, au Texas, a son siège social à Boucherville, avec 125 chauffeurs et 125 préparateurs de commandes, en plus d’avoir une autre bonne vingtaine de chauffeurs à son antenne de Québec.

Avec le déconfinement, les terrasses bondées ont forcé Sysco à mettre les bouchées doubles pour satisfaire l’appétit des restaurateurs. Alors l’entreprise américaine a dû montrer les dents pour aller chercher de nouveaux employés.

Chez Sysco, les chauffeurs-livreurs, qui gagnent en moyenne 30 $ l’heure, ne font pas que conduire leur véhicule, ils doivent aussi décharger leur cargaison dans les écoles où ils vont livrer les denrées alimentaires.

« On veut des candidatures féminines. [...] Ce n’est pas parce que c’est un travail physique que les femmes ne sont pas capables de le faire. Au contraire, on le voit », tient à souligner Sylvain Boudreau.

Besoin de 2000 à 4000 chauffeurs

D’après l’Association du camionnage du Québec (ACQ), l’industrie a besoin de 2000 à 4000 camionneurs, un chiffre qui pourrait bondir à 10 000 d’ici cinq ans.

« Toutes catégories confondues, 30 000 postes sont à combler d’ici 2025, dont 14 000 postes rattachés à la croissance de l’industrie et 16 000 aux départs à la retraite », précise le grand patron de l’ACQ, Marc Cadieux.

« Faut faire la nuance entre un bonus d’entrée et les entreprises qui reconnaissent déjà l’inflation actuelle. Ce qui compte, c’est ce qui reste dans les poches à la fin de l’année », insiste-t-il, questionné sur l’attrait des bonis à l’embauche.

À l’Association des routiers professionnels du Québec (ARPQ), son directeur général, Francis Rouleau, constate aussi l’ampleur de la surenchère.

« C’est la première fois que j’entends parler de boni de 10 000 $. Souvent, c’est plus du 2000 $ ou du 2500 $. Même au niveau des petits transporteurs, on commence à voir cela beaucoup », observe-t-il.

Pour Benoit Therrien, président de Truck Stop Québec, il faut être créatif pour attirer la nouvelle génération de chauffeurs.

« Maintenant, même les meilleures entreprises offrent des bonis, car elles ont dans la plupart des cas un manque d’effectifs de +/-15 % », conclut-il.

Au pays, à peine 18 % des chauffeurs de camion sont issus de la génération des milléniaux, selon RH Camionnage Canada.