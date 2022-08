En défendant l'avortement, les habitants du Kansas ont aussi conforté Biden

Joe Biden se pose à nouveau mercredi en défenseur du droit à l'avortement au lendemain d'une victoire pour le droit à l'IVG dans le très conservateur État du Kansas qui l'a conforté dans sa stratégie en vue des élections de mi-mandat.

Les habitants du Kansas étaient les premiers Américains appelés à se prononcer sur le droit des femmes à interrompre leur grossesse, depuis que la Cour suprême l'a enterré, le 24 juin.

Le scrutin était considéré comme un test avant les élections de novembre: les démocrates et leur chef Joe Biden, fragilisés par une inflation galopante et un ralentissement de l'économie, espèrent sauver quelques sièges au Congrès en mobilisant leurs électeurs sur la défense du droit à l'IVG.

Et le vote au Kansas leur a donné des raisons d'espérer. Avec un taux de participation élevée, près de 60% des électeurs ont rejeté mardi une mesure antiavortement.

Cet Etat rural est pourtant très conservateur: au cours des 80 dernières années, il n'a voté qu'à une occasion en faveur d'un candidat démocrate à la présidentielle, et les analystes prédisaient un résultat serré.

Pour les défenseurs du droit à l'avortement, qui ont salué un «raz-de-marée historique», le résultat n'est toutefois pas surprenant.

«Les habitants du Kansas ont prouvé ce que l'on dit depuis longtemps: défendre l'accès à l'avortement est gagnant sur le plan politique», a renchéri Jenny Lawson de la puissante organisation de planification familiale Planned Parenthood.

Ils ont envoyé «un message clair aux politiques qui, dans le pays, luttent contre l'avortement: votre temps est compté», a-t-elle ajouté alors que des candidats hostiles à l'IVG ont remporté les primaires républicaines dans plusieurs États.

Sursaut

«Le vote a prouvé ce que l'on savait déjà: une majorité des Américains pensent que les femmes doivent avoir accès à l'avortement», a également commenté Joe Biden dans un communiqué.

Selon les derniers sondages, environ 60% de la population défend le droit à l'avortement, et même s'il existe d'importantes fractures partisanes, près de 40% des électeurs républicains le soutiennent.

S'appuyant sur ces chiffres, le locataire de la Maison-Blanche, qui risque de perdre le contrôle du Congrès en novembre, tente depuis l'arrêt du 24 juin de créer un sursaut chez ses électeurs.

Après le vote du Kansas, il a encore appelé ses concitoyens à «continuer de faire entendre leurs voix pour protéger les droits des femmes».

En parallèle, le démocrate tente de minimiser les effets de la volte-face de la haute juridiction, qui a déjà permis à une dizaine d'États d'interdire les avortements sur leur sol.

Après un premier décret pour garantir l'accès à la pilule du lendemain ou protéger les cliniques mobiles, il doit signer à 14h une seconde directive, face aux caméras, et entourés de nombreux ministres.

Ce texte ordonnera notamment à son gouvernement d'examiner les moyens d'étendre la couverture médicale des femmes obligées de voyager pour avorter. Il prévoit aussi de promouvoir la recherche sur la santé maternelle, et de chercher des moyens pour empêcher le refus de soins par le personnel soignant.

La veille, son ministre de la Justice avait déjà porté plainte contre une loi de l'Idaho, par crainte qu'elle ne force les médecins à refuser de pratiquer des avortements même en cas d'urgence médicale.

Mais toutes ces initiatives ont une portée limitée et, à terme, avorter sera quasi impossible dans une moitié des 50 États du pays, surtout dans le sud et le centre plus religieux où les républicains disposent de solides majorités.

À l'inverse, les États progressistes cherchent à sacraliser le droit à l'avortement et les électeurs de Californie, Michigan, Nevada et Vermont voteront, à leur tour, cette année sur des mesures protectrices.