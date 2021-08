Une nouvelle expérience d'habitation en plein cœur de Laval

Présenté par

En 2022, la Ville de Laval accueillera un nouvel immeuble à condos locatifs construit selon les meilleures pratiques environnementales et imaginé pour toutes les générations.

Les promoteurs d’Espace Montmorency, Montoni, Groupe Sélection et le Fonds immobilier de solidarité FTQ, n’ont pas lésiné sur la qualité pour créer des habitations uniques, en développant un projet mixte de plus de 1,3 million de pieds carrés.

Situé dans un secteur en pleine effervescence de Laval, le complexe compte 717 unités d’habitations locatives, plusieurs restaurants, un hôtel et des bureaux, incluant un espace de travail collaboratif donnant sur l’immense cour intérieure, en plus d'une connexion souterraine directe au métro de Montréal.

Un complexe de référence pour le futur

Les projets résidentiels qui sont construits selon des normes environnementales élevées sont encore trop peu nombreux. Espace Montmorency vise, pour sa part, la prestigieuse certification LEED de niveaux Or et Platine pour le noyau et l’enveloppe des différents bâtiments. Le projet s'est vu récemment octroyer la certification LEED v4 AQ Or pour l’aménagement des quartiers, ce qui en fait le quatrième complexe au pays à recevoir ce niveau de certification dans cette catégorie.

Le complexe sera notamment doté d’une boucle énergétique afin d’optimiser le partage d’énergie entre les différentes tours et de réduire les rejets, comme les besoins varient de façon importante au cours d’une journée selon les différents usages (résidentiel, bureau, commercial).

Il y aura également des bornes de recharge pour les voitures électriques dans le stationnement souterrain, plusieurs rangements pour les vélos et une piste cyclable à proximité du complexe.

Des espaces adaptés à chaque réalité

Ce projet immobilier a été pensé autant pour les jeunes familles, les jeunes professionnels que les couples. D’ailleurs, la mixité est une valeur importante pour les promoteurs. Le projet propose donc trois types d’unités adaptées aux besoins d’une clientèle variée :

Yimby : Il s’agit d’unités lumineuses et modernes adaptées au mode de vie des professionnels et des étudiants. Cette section du complexe, au décor contemporain et coloré, comprend un accès à la piscine, un gym avec un espace CrossFit, une terrasse sportive sur le toit, une zone d’arcades et des espaces communs pour faire du télétravail.

Hoop : Destinées principalement aux familles avec enfants, ces unités offrent un grand confort, beaucoup de rangement et de nombreuses installations visant à divertir tous les membres de la famille. De plus, les locataires peuvent profiter de la piscine, du parc à chien, de l’aire de jeux pour petits, du lounge pour adultes et de la terrasse avec barbecue pour socialiser avec les voisins.

Waltz : Décorés avec raffinement, ces condos locatifs s’adressent aux personnes qui souhaitent vivre une expérience haut de gamme rappelant celle des plus grands hôtels. Dans cette zone, il est facile de trouver des espaces verts pour se balader, des salles sportives comme celle incluant un simulateur de golf, sans oublier des coins de relaxation comme le spa sur le toit.

Un quartier dynamique

Nombreux sont les Québécois qui choisissent de s’établir à Laval en raison de son dynamisme grandissant et des nombreuses commodités et possibilités qu’on y trouve. L’abondance de commerces, de restaurants et d’événements culturels en fait une ville prisée.

D’ailleurs, à quelques pas seulement du complexe d’Espace Montmorency, les futurs locataires pourront profiter du complexe sportif multifonctionnel de la Place Bell, en plus de son amphithéâtre qui accueille les plus grands artistes.

Dans le souci de favoriser des déplacements écologiques, le projet immobilier sera directement connecté à la station de métro Montmorency. Les déplacements des usagers seront ainsi grandement simplifiés et ils pourront se rendre rapidement au centre-ville de Montréal en évitant le trafic. D’ailleurs, tous les services essentiels se trouvent à proximité de l’immeuble et sont accessibles à pied ou en transport en commun.

Pour en apprendre davantage sur ce nouveau complexe ou pour habiter l’un de leurs condos locatifs en 2022, consultez le espacemontmorency.com.