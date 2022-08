Grandioses retrouvailles

Yannick Nézet-Séguin avait voulu instaurer une nouvelle tradition de concerts extérieurs gratuits au pied du mont Royal, en 2019. Il s’était ensuite fait couper les ailes par la pandémie. Trois ans plus tard, le chef d’orchestre et ses musiciens étaient enfin de retour pour offrir une nouvelle prestation sous un ciel étoilé. Et les retrouvailles, devant près de 50 000 personnes, ont été grandioses.

• À lire aussi: Orchestre Métropolitain: l'importance d'aller vers les gens

• À lire aussi: Un premier Grammy pour Yannick Nézet-Séguin

« Eh qu’on avait besoin de vous revoir. Merci d’être ici ! » a lancé un Yannick Nézet-Séguin tout souriant aux dizaines de milliers de spectateurs massés au pied de la montagne, le long de l’avenue du Parc.

Habillé de façon décontractée – il portait des shorts et un polo noir, ainsi que des espadrilles –, Yannick Nézet-Séguin a stoppé son discours au public pour faire... une story pour ses réseaux sociaux ! Voilà un chef d’orchestre de son époque.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Avec ces concerts extérieurs gratuits, l’Orchestre Métropolitain se donne la mission de rendre la musique accessible à tous. Et selon Nézet-Séguin, qui a parcouru le globe, ce n’est qu’à Montréal qu’on peut vivre une soirée comme hier avec un public « de jeunes, de moins jeunes, de tous les horizons, qui parlent plusieurs langues, autour d’une même musique qui parle toutes les langues et qui traverse toutes les cultures et les couleurs. »

Bien sûr, le chef avait réservé un plat de résistance archi connu en fin de programme : la Symphonie no 5 de Beethoven. Mais juste avant, il avait tenu à présenter trois compositeurs, dont deux femmes, qui étaient probablement moins familières à la majorité des spectateurs.

Des compositrices de l’avant

En ouverture, l’OM a interprété Ville cosmopolite, du compositeur russe Airat Ichmouratov. Habitant à Montréal depuis 1998, ce dernier assistait au concert d’hier.

Le morceau, dont seul un extrait a été joué, comprend quelques belles envolées épiques. Mais surtout, on y a remarqué... un joueur de cuillère !

« Vous ne pensiez probablement pas qu’on commencerait un concert avec de la cuillère ! a d’ailleurs lancé Nézet-Séguin après le morceau. C’est le génie du compositeur Ichmouratov qui nous a offert une ouverture à l’image de Montréal : vivante, variée, surprenante, joyeuse, pleine d’espoir. »

Le concert a ensuite laissé une belle place à deux compositrices : Louise Farrenc et Barbara Assiginaak. La première a créé ses œuvres musicales en France au 19e siècle.

« C’est une musique géniale, personnelle, pleine de vie, a dit Nézet-Séguin. Elle a même forcé son mari à la supporter, ce qu’on ne voyait pas à l’époque. Il a édité ses œuvres. »

Les deux mouvements de la Symphonie no 3 de Farrenc nous ont démontré une compositrice au grand talent, qui gagne à être connue.

Beethoven disco

L’autre compositrice, Barbara Assiginaak, est originaire de la Première Nation Odawa. Elle était aussi présente hier. Son œuvre, Eko-Bmijwang (Aussi longtemps que la rivière coule) vise à marier la nature avec la musique classique.

« Elle a le génie de prendre la nature qui nous entoure, celle qu’on connaît, celle du Québec, du Canada, et de lui donner un sens en se servant des sons de l’orchestre d’une façon que vous ne les aurez jamais entendus », a dit Nézet-Séguin.

Dans ce morceau très original, on a ainsi entendu certains bruits qui rappelaient des chants d’oiseaux et d’autres sons de la nature.

« Nos Premières Nations, nous devrions leur donner la scène, a dit le chef d’orchestre. De la façon dont ils voient le monde, nous pouvons apprendre tellement d’eux. »

Le clou de la soirée était réservé à Beethoven. Durant une demi-heure, l’Orchestre Métropolitain a joué la Cinquième symphonie avec entrain et sans failles.

Et alors que le public servait une ovation bruyante aux musiciens, ceux-ci leur avaient préparé une dernière petite surprise : une version disco de ce grand classique du compositeur allemand, appelée A Fifth of Beethoven, imaginée par Walter Murphy. Wow !

Les quelque 50 000 spectateurs se sont sans aucun doute dit qu’ils venaient de passer un grand moment. Et nous aussi.