LCF: un match à la fois pour les Blue Bombers

Champions des deux dernières finales de la Coupe Grey et seule équipe sans défaite cette saison dans la Ligue canadienne de football, les Blue Bombers de Winnipeg pourraient tomber dans l'excès de confiance. C’est toutefois en évitant de se péter les bretelles que le club du Manitoba est en mesure de connaître autant de succès, selon le Québécois Redha Kramdi.

«On n'a pas vraiment l’impression d’être invaincu, parce que nos entraîneurs nous poussent toujours à trouver des façons de devenir meilleurs», a indiqué le demi défensif des Blue Bombers, quelques heures avant de faire le voyage pour Montréal en vue de l’affrontement de jeudi contre les Alouettes.

«Notre objectif, c’est toujours d’être 1-0 à chaque semaine. Nous ne regardons jamais en arrière. Si tu y penses, nous n’avons absolument rien accompli encore en 2022. Nous avons une fiche de 8-0, mais ça ne servira à absolument rien si nous échouons lors des éliminatoires.»

«Si nous pensons que nous sommes super bons, ça va inévitablement nous jouer des tours.»

Une culture bien installée

Kramdi, qui en est à sa deuxième saison à Winnipeg, affirme aussi que tous les joueurs ont acheté cette mentalité dans le vestiaire.

«Nous avons beaucoup de vétérans qui sont là depuis longtemps et la culture est bien installée. Nos plus vieux s’assurent que les plus jeunes comprennent que nous ne pouvons jamais retirer notre pied de l’accélérateur.»

Sur une note personnelle, le produit des Carabins de l’Université de Montréal a de nouveau un rôle important sur les unités spéciales. Kramdi a aussi vu du terrain en défensive cette année, contrairement à sa première saison chez les pros.

«Je suis dans une équipe gagnante qui compte sur beaucoup de joueurs expérimentés et c’est dur de s’incruster, a-t-il convenu. J’ai toutefois gagné la confiance de mes entraîneurs et je fais ce qui m’est demandé.

«Depuis la troisième semaine, j’embarque en défensive à tous les matchs et j’apprends le plus possible. Je sais que je serai prêt si on me demande de prendre plus de responsabilités.»