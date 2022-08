L'ex-commentateur de baseball Vin Scully n'est plus

Le légendaire ex-commentateur des matchs des Dodgers de Los Angeles Vin Scully a rendu l'âme, mardi.

Les Dodgers ont confirmé la triste nouvelle sur Twitter. Il était âgé de 94 ans.

Élu au Temple de la renommée du baseball en 1982, Scully a été affecté à la description des parties des Dodgers en 1950, alors que l'équipe évoluait encore à Brooklyn.

«Il était la voix des Dodgers, et tellement plus, lit-on dans un communiqué publié par l'équipe californienne, mardi. Vin Scully était le battement de cœur des Dodgers - et, de plusieurs façons, le battement de cœur de toute la Ville de Los Angeles.»

«Nous avons perdu une icône, a ajouté le président des Dodgers, Stan Kasten, dans le même communiqué. Vin Scully était une des meilleures voix dans tout le sport professionnel. C'était un géant, pas seulement comme commentateur, mais comme humaniste.

«Il adorait les gens. Il adorait la vie. Il adorait le baseball et les Dodgers. Et il adorait sa famille. Sa voix restera gravée dans notre mémoire à jamais.»