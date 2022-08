LNH: Andrew Mangiapane évite l’arbitrage

Alors qu’il devait entendre sa cause devant un arbitre vendredi, l’attaquant Andrew Mangiapane se serait plutôt entendu sur les termes d’une prolongation de contrat avec les Flames de Calgary.

• À lire aussi: LNH: Jakob Pelletier veut brouiller les cartes à Calgary

• À lire aussi: LNH: Brad Treliving en mode séduction auprès de Jonathan Huberdeau

Selon le site spécialisé DailyFaceoff, l’ailier de 26 ans touchera un salaire annuel de 5,8 millions $ pour les prochaines saisons avec l’équipe de la métropole albertaine.

Mangiapane a écoulé en 2022 la deuxième et dernière saison d’une entente qui lui rapportait 2,425 millions $ par année.

Ancien choix de sixième ronde en 2015, le Torontois a éclos offensivement la campagne dernière, établissant des sommets personnels pour les buts (35) et les points (55). Il n’avait précédemment jamais atteint le plateau des 20 buts ou inscrit plus de 32 points en une saison.

Le départ de Johnny Gaudreau et de Matthew Tkachuk pourrait permettre à Mangiapane de bénéficier de plus de temps de jeu, lui qui a passé en moyenne 15 minutes et 43 secondes sur la glace par match.