[PHOTOS] Découvrez la maison la plus chère sur le marché québécois, en vente pour 39,9 M$

Située sur les rives du lac Tremblant, la propriété la plus chère du Québec est actuellement en vente sur le marché pour la modique somme de 39,9 millions $.

Photo courtoisie

Perchée au-dessus d’une falaise surplombant le centre de villégiature le plus convoité du nord-est, la propriété de 18 880 pi «se fond dans son environnement de manière remarquable», selon les courtiers des Immeubles Mont-Tremblant, une division de Royal LePage, qui ajoutent que le manoir offre «intimité et confort».

Photo courtoisie

Photo courtoisie

La maison compte six chambres, sept salles de bain et trône sur un terrain d’un peu plus de 210 000 mètres carrés (52 acres).

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Les futurs acquéreurs pourront également profiter d’une cave à vin pouvant accueillir 1000 bouteilles, d’une salle de sport, et d’un spa. Et pour ceux qui font du télétravail, deux bureaux sont disponibles, dont un avec un espace dédié à la pratique du yoga.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Selon le calculateur de versements hypothécaires de Desjardins, avec un taux d’intérêt de 5 % et une mise de fonds minimale de 10 %, soit 3,99 millions $, il est possible de s’offrir cette prestigieuse demeure avec des versements mensuels d’un peu plus de 217 000 $ par mois, pendant 25 ans.