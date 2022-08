Une «étape cruciale» pour Makhmudov face à Takam

Le poids lourd Arslanbek Makhmudov défendra son titre NABF face au vétéran Carlos Takam, le 16 septembre, au Cabaret du Casino de Montréal.

«Trouver un athlète qui accepte d'affronter Makhmudov, et qui saura le faire progresser, c’est presque mission impossible, a noté Antonin Décarie, directeur chez Eye of the Tiger Management, dans un communiqué transmis mercredi. Nous sommes donc fiers de pouvoir présenter ce duel de calibre international à nos partisans, tout en étant inquiets face au dénouement de celui-ci.»

Invaincu en 14 combats, Makhmudov (14-0, 14 K.-O.) n’a certainement pas un client facile avec Takam (39-6-1, 28 K.-O.), bien que ce dernier soit maintenant âgé de 41 ans.

«Carlos Takam arrive avec l’expérience, le bagage et surtout la puissance pour venir causer le trouble-fête, a estimé Décarie. Le 16 septembre va être une étape cruciale pour la progression d'Arslanbek.»

Lors des combats de la sous-carte, le titre NABF des poids moyens détenu par Steven Butler (30-3-1, 25 K.-O.) sera également en jeu alors qu’il affrontera, en demi-finale de cette soirée, l’Américain Mark DeLuca (28-3, 16 K.-O.).