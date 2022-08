Une pénurie de cathéters épiduraux inquiète au Québec

Une pénurie de cathéters épiduraux, utilisés lors d’accouchements, frappe le Canada en raison de problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement, affectant tous les fournisseurs canadiens «sans exception» et le Québec se prépare aux conséquences possibles à venir.

L’Association des anesthésistes (AAQ) a fait le point dans une communication à ses membres, en leur demandant de ne pas céder à la panique, mais a alerté la Fédération de médecins spécialistes du Québec ainsi que le ministère de la Santé. Santé Canada a également été avisé.

Un problème lié à la stérilisation serait en cause et affecte les fournisseurs canadiens, dont Teleflex, BBraun, Smith et BD. Il n’existe aucun manufacturier canadien pour ce produit.

L’Association des anesthésistes invite ses membres à évaluer leurs stocks de cathéters épiduraux, planifier les commandes à venir, et mesurer leur consommation hebdomadaire compte tenu de la situation incertaine.

Le ministère de la Santé effectue d’ailleurs un recensement dans tous les hôpitaux du Québec afin de connaître le niveau des stocks et les besoins à venir.

«On a des stocks dans certains établissements pour plus d’un mois. Certains établissements en ont pour moins qu’un mois. On anticipe déjà qu’on devra peut-être partager les cathéters», explique en entrevue sur LCN le Dr Nikola Joly, président de l’Association des anesthésistes du Québec.

En raison de cette pénurie, l’Association des anesthésistes invite ses membres à songer à une méthode alternative afin de soulager les femmes lors d’accouchements, notamment par l’anesthésie contrôlée par le patient de rémifentanil, si les cathéters venaient à manquer.

Conserver les cathéters expirés

On demande également aux anesthésistes de ne pas jeter les cathéters expirés «mais il n’est pas recommandé de les utiliser pour l’instant». On ne recommande pas de limiter l’utilisation de cathéters épiduraux.

Le Dr Joly se fait rassurant. «Il y a d’autres solutions qui sont à l’horizon pour éviter d’avoir à choisir qui aura une épidurale ou pas», précise-t-il.

Le ministère de la Santé est notamment en discussion avec un fournisseur afin de trouver des cathéters de remplacement. Il devra obtenir l’homologation de Santé Canada avant d’être importé et utilisé.

Selon Teleflex, l’un des principaux fournisseurs de cathéters multiorifices, l’approvisionnement devrait revenir à la normale à la fin du mois d’août 2022, mais rien n’est confirmé.

«Je veux rassurer les femmes enceintes, on n’est pas à restreindre l’usage de cathéters. On est à l’affut des problèmes. On va pouvoir passer à travers sans faire de sacrifice», assure le Dr Joly.