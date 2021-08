Et que toustes rayonnent!

Le festival Fierté Montréal résonnera de bien des façons du 9 au 15 août, faisant rayonner pendant toute une semaine de célébrations, la richesse de la diversité sexuelle et de genre, notamment lors de quatre grands spectacles flamboyants

« Cette année plus que jamais, surtout après le confinement qui a été difficile dans les communautés 2SLGBTQI+, le festival sera l’occasion de se rassembler, de se sentir visible, de se revoir, de se reparler et surtout de partager nos différentes expériences vécues pendant la pandémie », affirme Sandy Duperval, porte-parole de Fierté Montréal. L’artiste compare cette édition ayant pour thème Ensemble pour toustes, à « un moment d’espoir. Il faut y venir pour bien comprendre son énergie »!

Sandy Duperval

Dans une formule hybride alliant des activités en personne et virtuelles, l’événement présenté par TD déploiera une programmation diversifiée à l’image des communautés 2SLGBTQI+ (bispirituel.le, lesbienne, gai.e, bisexuel.le, trans, queer, en questionnement, intersexe et plus).

Quatre grands spectacles préenregistrés et projetés sur la scène Casino de Montréal à l’Esplanade du Parc olympique, dont Xcellence et FeminiX qui seront diffusés simultanément sur Matv, figureront parmi les rendez-vous incontournables. Afin d’assurer le respect des mesures sanitaires, 2 500 billets pour chacun des soirs sont disponibles gratuitement sur le site fiertemtl.com.

Quatre grands spectacles

Xcellence, le 11 août, célébrera les personnes queer et/ou trans racisé.e.s saluant tous les aspects de leurs identités, avec notamment J4DE, Tamara Weber, Lonely Boy, Magbeta, Redgee, Mehdi, Christopher Marlot, Barb Tarbox, Zaya Solange et Hua Li.

Mettant en scène uniquement des femmes de la diversité dont Roxane Bruneau, Calamine, Flora Gionest, Andy Jon, Shah Frank,Sheenah Ko, Eadsé, Poulin et Bayla, la soirée FeminiX animée par Judith Lussier le 12 août, promet un cocktail musical de pop, de rap, d’indie et de R&B.

Fierté MTL

L’emblématique spectacle MajestiX le 13 août, ce moment d’extravagance en compagnie de la royauté des drags locales puis animé par Barbada et Uma Gahd, se dévoilera sous un nouveau sceau. Les performances autant camp, pop, qu’excentriques de Kiara, Tracy Trash, Alice Wildflower, Bambi Dextrous, Gabry Elle, Heaven Genderfuck, Gisele Lullaby, Lady Boom BoOm, Manny, Marla Deer, Veils of Bollywood, Misty Waterfalls, Peggy Sue, Prudence, RV Metal, Selma Gahd, Velma Jones et Will Charmer et plusieurs autres, s’annoncent éblouissantes.

Organisé par la troupe de Latino Burlesque Canada, le Cabaret Orgullo LatinX du 14 août vibrera sous les rythmes chauds! Des numéros de burlesque, boylesque et de drag portés par la poésie et des contes érotiques réuniront entre autres Anaconda LaSabrosa, Augusto Bitter, Black Mamba, Castro, Cherry Topp, El Toro, Gay Jesus, Lolita Blanca, Miami Minx et Salty Margarita

De plus, Sarahmée, Safia Nolin, Katherine Levac et cinq drags internationales se joindront aux festivités! Tous les détails de cette emballante programmation sont révélés sur le site fiertemtl.com et les réseaux sociaux de l’événement.

À ne pas manquer

• Soirée d’ouverture présentée par TD le 9 août, soulignant la Journée internationale des peuples autochtones avec Jeremy Dutcher.

• Marche de la Fierté, dès midi le 15 août, entre le parc Jeanne-Mance et le Village, sans véhicule motorisé et char allégorique compte tenu de la situation actuelle. Les inscriptions ne sont pas requises, mais les mesures sanitaires à respecter répondront aux exigences des directives de santé publique pour les événements extérieurs, telles qu’imposées par le gouvernement du Québec. Plusieurs équipes seront déployées pour assurer la sécurité de toustes à tous les égards.

• Spectacle de clôture diffusé en direct le 15 août, réunissant des artistes faisant partie de la diversité sexuelle et de genre dont Sarahmée, Rita Baga et Maxime Landry.

