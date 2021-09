Ces 5 comportements prouvent que vous êtes un bon conducteur

Au volant, les deux principales causes de collision dans la province sont la vitesse et la distraction. Pour remédier à la situation, la Ville de Québec, par le biais de sa campagne À Québec, on dit oui à la courtoisie, souhaite instaurer une culture de la courtoisie et du partage de la route chez ses usagers afin que la sécurité routière devienne une norme sociale dans sa municipalité.

Vous croyez déjà être un conducteur exemplaire? Voici 5 comportements qui le confirment!

1. Ralentir

À proximité et dans les zones résidentielles et scolaires, il importe de respecter les limites établies et de ralentir la vitesse de votre véhicule afin de voir venir les risques de collision. Vous aurez alors le temps de vous arrêter pour, par exemple, laisser passer un enfant qui tente de rattraper le ballon qu’il a échappé.

2. Éviter les distractions sur la route

En augmentant votre niveau d’attention et de concentration au volant, vous diminuerez grandement les risques de collision. Oubliez votre cellulaire: vous répondrez à vos messages plus tard, une fois que vous serez arrêté.

3. Être attentif

Contribuer à relever le niveau de sécurité routière en étant alerte aux comportements des autres usagers sur la route, plus particulièrement les plus vulnérables, comme les enfants en zone scolaire et les personnes aînées et/ou à mobilité réduite aux traverses de piétons. Il faut avoir des yeux tout le tour de la tête, comme on dit!

4. Faire preuve de courtoisie

Être courtois, c’est aussi avoir le sens du partage de la route entre usagers. Mettre votre clignotant avant de changer de voie en est un bon exemple! Cela permet d’éviter bien des frustrations – et des risques de collision.

5. Respecter toute signalisation

Pour assurer une circulation fluide et sécuritaire, il est primordial de respecter les arrêts obligatoires, les limites de vitesse, les feux de circulation, les panneaux de signalisation, etc. À l’approche d’un passage piétonnier, ralentissez et arrêtez-vous pour laisser traverser les piétons qui s’y trouvent.

En tant qu’automobiliste, ralentir, être attentif et courtois au volant sont des comportements gagnants... parce qu’aucune minute gagnée ou distraction ne vaut le risque d’une vie perdue.

À Québec, au volant, on ralentit dans les zones résidentielles ET dans les zones scolaires. À Québec, au volant, on ne se laisse pas distraire. À Québec, au volant, on est attentif aux autres. À Québec, on partage la route.