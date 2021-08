Escapade urbaine: 6 activités à faire au centre-ville de Gatineau

Reconnu comme étant la « cour de récréation » de la capitale du Canada, l’Outaouais est un endroit prisé pour ceux qui désirent faire une escapade improvisée sans trop s’éloigner de la maison.

En plus d’être une région pour faire des activités de plein air dans des espaces à perte de vue, une escapade urbaine est aussi tout indiquée au centre-ville de Gatineau. Restaurants gourmets, hôtels luxueux, activités culturelles et sportives, voici 6 incontournables à essayer lors de votre séjour.

1. S’instruire au Musée canadien de l’histoire

Photo : Sebastien Lavallee - www.sebastienlavallee.com

Pour en apprendre davantage sur l’histoire du Canada, mais aussi sur celles d’autres civilisations, le Musée canadien de l’histoire est le lieu de prédilection pour parfaire son savoir. D’ailleurs, il s’agit du musée le plus visité au pays!

Chaque année, il renouvelle certaines expositions portant sur les cultures d’ailleurs. Cet été, ce sont les reines d’Égypte et les momies qui y sont présentées.

Quant à elles, les salles et les expositions destinées à expliquer l’histoire canadienne restent toujours en place, notamment la salle des Premiers Peuples et la Grande Galerie qui expose des totems et des sculptures autochtones.

2. Se balader sur le sentier culturel

Pour en avoir plein la vue, le sentier culturel de Gatineau met de l’avant un parcours d’art public qui relie différentes œuvres, expositions, animations et escales que vous pouvez découvrir en vous baladant. Certains artistes locaux se produisent même sous les yeux du public.

Il s’agit d’une façon de redécouvrir le centre-ville en s’attardant à tout ce qui compose son unicité. Au fil des éditions, le parcours se diversifie.

3. Faire du canot voyageur avec Rabaska Canada

Les friands d’histoire seront intéressés par l’activité Rabaska Canada qui propose une promenade guidée à bord d’un large canot voyageur, à la manière des peuples nomades algonquins. Les participants entrent dans la peau des premières colonies canadiennes, surtout composées de coureurs des bois.

Une escapade parfaite pour s’enrichir sur notre histoire, mais aussi pour profiter de la vue sur le centre-ville de Gatineau.

4. Survoler la rivière des Outaouais en tyrolienne grâce à Interzip Rogers

InterzipRogers

Tous adoreront essayer la première Tyrolienne interprovinciale au monde, la Tyrolienne Interzip Rogers qui permet de parcourir à vol d’oiseau (1 400 pieds en hauteur) la rivière des Outaouais, qui relie le Québec et l’Ontario, à une vitesse de 40km/h. Tout au long de la traversée, les participants profitent de la vue imprenable sur Gatineau-Ottawa. Ils ont ensuite la possibilité d’immortaliser leur expérience en se procurant une vidéo souvenir qui a capté leur descente sous presque tous les angles.

5. Voir un spectacle

Ville culturelle par excellence, Gatineau compte plusieurs salles de spectacle où performent des chanteurs, danseurs, acteurs, humoristes et autres artistes. Pendant un séjour au centre-ville de Gatineau, ponctuez votre visite de représentations divertissantes, soit au Théâtre de l’île ou au Minotaure.

6. Découvrir des restaurants locaux

Photo : Sebastien Lavallee - www.sebastienlavallee.com

Que ce soit pour déguster des bières de microbrasserie dans une ambiance de fête ou pour savourer un repas gastronomique, ces expériences sont offertes dans l’un ou l’autre des restaurants qui ont pignon sur rue dans le centre-ville de Gatineau. Voici quelques suggestions: Soif – Bar à vin, Les vilains garçons, Rustiek - Taverne Gastronomique et Les Brasseurs du Temps.

Que ce soit Les Suites Victoria, l’hôtel Hilton Lac-Leamy ou encore l’hôtel Four Points, les hébergements au centre-ville de Gatineau sont nombreux. Présentement, il est possible de profiter d’un forfait avantageux : en réservant trois nuitées dans l’un des hébergements participants, vous recevrez une carte prépayée de 100 $ à dépenser dans les commerces participants du centre-ville.