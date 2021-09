Blessures légères: savez-vous comment utiliser votre trousse de premiers soins?

Qu’on ait 5 ou 85 ans, les blessures légères ou les malaises peuvent arriver sans prévenir. Mieux vaut être prêt à toute éventualité en préparant une trousse de premiers soins complète. Que doit-on mettre à l’intérieur? Et surtout, comment utiliser son contenu? On vous dit tout.

Il est important de prendre soin des petits bobos, même s'ils ne nécessitent pas toujours un rendez-vous chez le médecin. D'une part, pour assurer le confort de la personne atteinte et, d'autre part, pour éviter que la situation ne s'aggrave.

Nous sommes plusieurs à posséder une trousse de premiers soins. Parfois, elle est bien garnie; d’autres fois, elle a besoin d’un coup de pouce pour être bonifiée. Pour savoir quoi y ranger, demandez à votre pharmacien propriétaire affilié à Uniprix. Il connaît les meilleurs produits pour soigner les blessures légères et soulager les maux.

Voici justement quelques judicieux conseils:

Quoi mettre dans la trousse?

Une trousse de premiers soins devrait renfermer certains éléments utiles:

Les pansements

· Pansements en plastique (qui ont l’avantage de résister à l’eau et aux souillures)

· Pansements en tissu (qui ont l’avantage d’être extensibles, donc ils sont parfaits pour les articulations)

· Pansements liquides (qui ont l’avantage de pouvoir être fixés sur les endroits difficiles d'accès)

· Compresses stériles de différents formats

· Bandages élastiques (pour soutenir un membre foulé)

· Points de rapprochement (pour certaines coupures mineures)

· Rouleaux de gaze et du ruban adhésif médical (pour tenir les pansements en place)

· Bandages compressifs (pour contrôler les saignements)

Les médicaments

· Médicaments contre la fièvre et la douleur adaptés à votre condition de santé

· Médicaments contre les allergies

· Sachets de solution de réhydratation

· Crème d’hydrocortisone (0,5%) (pour soulager les irritations)

· Onguent ou crème antibiotique (pour prévenir et traiter les infections locales)

Les désinfectants

· Nettoyant antiseptique pour la peau

· Tampons d’alcool à usage unique

· Gel désinfectant pour les mains

Les accessoires

· Gants stériles

· Ciseaux (pour couper les pansements, les bandages et les vêtements, au besoin)

· Thermomètre (pour vérifier s’il y a présence de fièvre)

· Compresses froides instantanées (pour soulager les douleurs musculaires, les ecchymoses et les enflures)

· Savon doux et solution d’eau saline stérile (pour nettoyer)

· Cotons-tiges (pour nettoyer)

· Pince à échardes

· Masque de réanimation (utile lors d’un arrêt cardiorespiratoire)

Les produits adaptés

Il faut aussi penser à adapter sa trousse selon votre santé et celle de vos proches: médicaments d’ordonnance, auto-injecteur d'épinéphrine pour les personnes souffrant d'une allergie grave, comprimés de glucose pour les personnes diabétiques à risque d'hypoglycémie, etc.

Conserver votre trousse dans un endroit sec et fermé et à température ambiante (pas dans la voiture). Également, il faudrait faire l'inventaire périodiquement et vérifier les dates d'expiration des produits.

Quoi ajouter à sa trousse en vacances?

Getty Images/iStockphoto

Si vous vous éloignez de la maison ou que vous vous apprêtez à faire une activité en plein air, certains ajouts peuvent être nécessaires, par exemple:

· Écran solaire

· Chasse-moustiques

· Allumettes hydrofuges pour allumer un feu

· Couvertures chaudes

· Lampe de poche

· Vêtements de rechange

Quels numéros importants y insérer?

À notre époque, il est rare qu’on tienne un bottin téléphonique contenant tous les numéros d’urgence. Certaines personnes les ajoutent dans leurs téléphones intelligents, mais la plupart les cherchent sur internet.

Par prudence, il vaut mieux conserver dans sa trousse un document où sont indiqués tous les numéros importants, notamment celui de son pharmacien de famille, de son médecin, celui d'Info-Santé (811), du Centre antipoison (1 800 463-5060) ou du poste de police de son quartier.

Comment s’occuper des petits bobos?

Getty Images/iStockphoto

Votre trousse est maintenant bien équipée... mais savez-vous quelles sont les étapes pour soigner une coupure légère ou une éraflure?

La première étape est d’arrêter le saignement, s’il y a lieu, en appliquant une pression à l’aide d’un linge sec. Dans le cas où la plaie se situerait sur les mains ou les pieds, placez le membre plus haut que le cœur. Dans le cas où la blessure est ailleurs sur le corps, la personne peut s’allonger. Si après 5 min le saignement se poursuit sans diminution, consultez un médecin.

La deuxième étape est de nettoyer la blessure en la plaçant sous un jet d’eau froide. Puis, après avoir lavé vos mains, nettoyez tout autour de la plaie (indirectement) avec un savon doux. Il est important de retirer les saletés présentes à l’aide d’un linge, d’une gaze ou d’une pince propres. Évitez de désinfecter la plaie avec de l’alcool.

La troisième étape est de protéger la blessure avec un pansement qui gardera la plaie humide afin de favoriser sa guérison, d'améliorer le confort et d'absorber les écoulements. Ce dernier doit être adapté au type de blessure et à sa dimension (il doit complètement la couvrir). Ce pansement devra être changé s’il est sale ou imbibé de liquide.

La quatrième étape est de surveiller les signes d'infection autour de la plaie (rougeur, chaleur et enflure) dans les jours qui suivent. Assurez-vous d'être à jour dans votre vaccination et consultez un médecin au besoin (par exemple, si le saignement ne cesse pas, que la plaie est profonde, qu’il y a une douleur importante ou un signe d'infection qui nécessite plus qu'un antibiotique topique en vente libre).

Si vous avez des questions sur les blessures légères ou sur l'utilisation des produits contenus dans votre trousse de premiers soins, vos pharmaciens propriétaires affiliés à Uniprix ont les réponses à vos questions. Présentez-vous en succursale ou demandez à leur parler au téléphone: ils se feront un plaisir de vous éclairer afin de vous permettre de soigner les petits bobos de toute la famille.

Les pharmaciens sont les seuls responsables de l'exercice de la pharmacie.

Tout médicament ou produit de santé naturel peut causer des effets indésirables sérieux ou des interactions avec d’autres médicaments.

Lire attentivement les inscriptions, mises en garde et dépliants fournis par le fabricant et consulter votre pharmacien lors de l’achat de tels médicaments ou produits de santé naturels.