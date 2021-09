Petit guide à vélo: 5 règles à suivre pour être un cycliste exemplaire

Si votre vélo est votre moyen de transport par excellence pour vous déplacer en ville, en tant que cycliste, vous devez vous soumettre à la même rigueur que les automobilistes et les piétons en matière de sécurité routière.

Avec sa campagne À Québec, on dit oui à la courtoisie, la Ville de Québec désire instaurer une culture du partage de la route chez tous les usagers et faire en sorte que la sécurité devienne une norme sociale sur les routes qui sillonnent son territoire.

Pour vous aider à parfaire votre conduite à vélo sur la route, voici un petit guide comprenant cinq règles à suivre pour être un cycliste exemplaire:

1. Respecter la signalisation

Getty Images

Qu’il s’agisse des arrêts obligatoires, des feux de circulation, des passages piétonniers ou autre, le respect de la signalisation dans une perspective de partage intelligent de la route est nécessaire pour une circulation fluide et sécuritaire. Par exemple, il est donc recommandé d’indiquer d’un geste de la main lorsque vous souhaitez tourner à une intersection pour prévenir les autres usagers de votre déplacement.

2. Utiliser les aménagements

Utiliser davantage les aménagements implantés spécifiquement pour la sécurité des cyclistes – les pistes cyclables, par exemple – vous permet de circuler plus librement et fait en sorte que les automobilistes et les piétons ont la voie libre, ce qui diminue grandement les risques de collision.

3. Être courtois

Getty Images/iStockphoto

Faire preuve de courtoisie, c’est aussi l’affaire des cyclistes! Vous pouvez, entre autres, ralentir à l’approche d’une traverse pour piétons afin de laisser passer les usagers qui s’y trouvent, ou encore remercier une personne qui vous cède le passage.

4. Porter attention

Getty Images

Soyez attentif aux autres sur votre chemin – particulièrement aux personnes plus vulnérables, telles que les enfants en zone scolaire et les personnes aînées et/ou à mobilité réduite – et soyez vigilant face à l’environnement qui vous entoure. De cette façon, vous éviterez d’entraver la circulation et de causer un accident. Et surtout, n’oubliez pas vos angles morts!

5. Adapter votre vitesse

Getty Images/iStockphoto

Tout dépendant de l’heure et du lieu où vous pédalez, il importe d’adapter votre vitesse selon les différents scénarios qui se présentent à vous. Par exemple, il est préférable de ralentir à l’approche d’une zone scolaire pour être en mesure d’arrêter à temps si un enfant vous coupe soudainement le chemin, ou maintenir un rythme soutenu à l’heure de pointe afin de ne pas entraver la circulation, fait réellement toute la différence.

Comme cycliste, ralentir, porter attention aux autres et respecter la signalisation, c’est un choix intelligent... parce qu’aucune minute gagnée ni distraction ne vaut le risque d’une vie perdue. Et «À Québec, on dit oui à la courtoisie».