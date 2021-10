Projet de revitalisation : la rue Sainte-Catherine Ouest en pleine transformation

Lieu emblématique de la métropole, la rue Sainte-Catherine Ouest, entre la rue De Bleury et l’avenue Atwater, se refait présentement une beauté.

Les travaux en cours sur l’artère sont nécessaires en raison de la désuétude des conduits d’égouts et d’aqueducs plus que centenaires. Ils représentent aussi l’occasion de revoir l’aménagement afin d’en faire une artère commerciale digne du 21e siècle.

Se trouvant au cœur des nouveaux aménagements, les piétons profiteront d’une Ste-Cath à la fois plus accueillante, plus conviviale et plus sécuritaire, permettant du même coup de renforcer son caractère distinctif.

Crédit photo : Lemay, SNC-Lavalin

Les piétons au cœur des transformations

Par sa position stratégique ainsi que son offre commerciale et culturelle riche et diversifiée, la Sainte-Catherine Ouest est un incontournable pour quiconque veut vibrer au rythme de la métropole québécoise. Chaque semaine, ce sont des centaines de milliers de travailleurs, étudiants, résidents et visiteurs qui animent et dynamisent la plus grande artère commerciale du Canada.

Les nouveaux aménagements consolideront le rôle de la Sainte-Catherine tout en permettant à l’emblématique artère de s’imprégner durablement dans le cœur des Montréalais. S’inscrivant dans une vision d’avenir, la nouvelle rue Sainte-Catherine Ouest fait des piétons l’élément clé de sa transformation.

Ceux-ci pourront profiter d’une artère plus invitante et plus confortable, notamment par l’élargissement des trottoirs (augmentation de 60 % à certains endroits). Les piétons pourront ainsi se déplacer plus aisément : les parents avec poussettes pourront se croiser et les gens plus pressés auront l’espace voulu pour dépasser les travailleurs qui ont décidé de flâner sur l’heure du midi.

La rue Sainte-Catherine Ouest sera dorénavant dotée d’une seule voie de circulation, ce qui permettra de bonifier l’expérience des usagers de la rue qui profiteront désormais d’une rue calme et apaisante. Il sera toujours possible d’effectuer des livraisons de courte durée du côté sud de la chaussée.

Enfin, l’aménagement de saillies de trottoirs élargies et l’installation de feux de circulation équipés de feux sonores contribueront à accroître le sentiment de sécurité des piétons. L’ajout de dégagements élargis aux arrêts d'autobus facilitera l'embarquement en fauteuil roulant.

Crédit photo : Civiliti + Mandaworks et SNC-Lavalin

Un environnement plus vert

De nombreux arbres seront plantés tout le long de l’artère. Certaines zones verront leur aménagement de verdure tripler par l’ajout de bacs et de fosses.

Ces additions verdiront le paysage de la rue Sainte-Catherine, aujourd’hui très minéralisé, et contribueront au confort des usagers. De quoi purifier l’air et se rafraîchir en été!

On trouvera également un éclairage DEL écoénergétique moins énergivore!

Crédit photo : Lemay, SNC-Lavalin

Des espaces de détente

Les passants pourront également bénéficier de nouvelles placettes urbaines afin de décompresser et socialiser entre eux.

Des bancs, banquettes et tables hautes permettront aux Montréalais et aux visiteurs d’apprécier leur promenade sur la rue Sainte-Catherine Ouest et de s’arrêter quelques instants afin de s’imprégner de son ambiance unique.

Seulement sur le tronçon situé entre les rues Bishop et Mansfield, c’est 300 nouvelles places assises qui s’ajouteront par rapport à la situation actuelle. Des espaces pouvant accueillir des terrasses ainsi que des activités à la fois culturelles, artistiques et commerciales y seront également aménagés.

Tout le parcours a été pensé de façon à ce que des événements saisonniers et ponctuels puissent s’y tenir. En prime, le réseau Wi-Fi sera gratuit.

Crédit photo : Provencher Roy, CIMA+ S.E.N.C.

Square Phillips

Au cœur de la rue Sainte-Catherine et témoin privilégié depuis plus de 175 ans des différentes transformations subies par la Sainte-Catherine, le square Phillips profitera également d’une cure de rajeunissement.

Situé aux abords des commerces du magasin La Baie (initialement le magasin Morgan en 1891) et l'immeuble Birks, le square Phillips sera totalement réaménagé pour le plus grand bonheur des passants qui pourront profiter d’un instant de repos dans cette oasis urbaine.

Parmi les transformations, notons en premier lieu la superficie de ce petit parc historique qui sera bonifiée de plus de 35 %. Celui-ci sera transformé en une oasis verdoyante à laquelle seront intégrés de nombreux bancs (augmentation de 75 % des places assises) tout en conservant son caractère patrimonial.

Il fera bon de s’y arrêter dès l’été prochain pour profiter d’un lieu de détente plus convivial et plus vert (les surfaces verdies vont presque doubler) au cœur du centre-ville, en plus de profiter de l’ambiance de son parterre à sept jets d’eau durant la saison estivale.

Crédit photo : civiliti + Mandaworks et SNC-Lavalin

Une place piétonne sur l’avenue McGill College

Autre projet d’envergure qui transformera le centre-ville, le projet de l’avenue McGill College fera de cette artère une immense esplanade piétonne entre le campus de l’Université McGill et le grand escalier de la Place Ville-Marie.

Les passants pourront y déambuler et découvrir une abondante végétation de près de 200 arbres, tout en y vivant des expériences différentes au gré des saisons.

Offrant une vue hors du commun sur le mont Royal, l’avenue McGill College sera agrémentée de nombreux aménagements dont le Jardin des Pins et une place publique commémorant le jazzman Oscar Peterson.

Élément central du projet, un long sillon parcourant la rue du nord au sud dirigera tout naturellement les eaux de pluie et de neige fondante vers le Jardin d'O, situé à l'extrémité sud du site.

Le Grand Foyer, servant d’agora, se prêtera à toutes sortes d’activités, et ce, à tout moment de l’année. Un anneau de feu permettra notamment aux passants de s’arrêter et de se réchauffer pendant les mois d’hiver.

Ce projet complètera la grande transformation du cœur du centre-ville et fera définitivement rayonner Montréal.

Sainte-Catherine Ouest, de plus en plus moderne

Terminé depuis l’automne dernier, l'aménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest, entre la rue De Bleury et le boulevard Robert-Bourassa, donne un premier aperçu des transformations de l’artère.

La largeur des trottoirs est saisissante! Les piétons pourront aussi profiter des améliorations sur la partie plus à l’ouest, entre Robert-Bourassa et Mansfield, dès le début du mois de novembre. Juste à temps pour le magasinage du temps des Fêtes!

Le nouvel aménagement de la rue se poursuivra progressivement jusqu’à l’avenue Atwater.

Nul doute que les attraits et le caractère de la métropole seront mis en valeur par toutes ces améliorations. Mais surtout, la rue Sainte-Catherine Ouest se tourne vers l’avenir, en étant plus accueillante, plus verdoyante et plus moderne. Une transformation déjà en cours!