Outre les automobilistes, les motocyclistes, les camionneurs et les cyclistes, les piétons font aussi partie des usagers de la route et doivent se soumettre au Code de la sécurité routière qui s’applique à eux aussi.

Via la campagne À Québec, on dit oui à la courtoisie, la Ville de Québec souhaite instaurer une culture de la courtoisie et du partage de la route chez ses usagers afin que la sécurité devienne une norme sociale sur son territoire.

Voici 5 choses que vous devez absolument savoir en tant que piéton pour vous aider à adopter un comportement exemplaire lorsque vous circulez sur la voie publique.

1. Respecter la signalisation

Respecter davantage la signalisation routière – arrêts obligatoires, passages piétonniers, feux pour piétons et/ou de circulation, etc. – est un gage de circulation fluide et sécuritaire.

2. Être courtois

Getty Images/iStockphoto

Faire preuve de courtoisie et avoir le sens du partage de la route, ça concerne tout le monde! Que vous cédiez le passage à une personne ou établissiez un contact visuel avec les autres usagers avant de traverser la rue, l’idée est de respecter ceux et celles qui vous entourent et de leur porter attention.

3. Faire preuve de vigilance

Getty Images/iStockphoto

À pied comme en voiture, il importe d’être attentif à votre environnement lorsque vous traversez la rue, par exemple, et de relever d’un cran votre niveau de vigilance envers les autres usagers de la route, qui n’adoptent malheureusement pas tous un comportement exemplaire. Vous vous assurez ainsi de circuler de manière sécuritaire et prévenez donc les risques d’avoir un accident.

4. Circuler au bon endroit

Règle générale, un piéton doit utiliser le trottoir qui borde la chaussée. Advenant qu’il n’y en ait pas, il est conseillé de circuler sur le bord ou l’accotement de la route, en sens contraire des véhicules, si la situation le permet.

5. Traverser au bon endroit

À pied, pas question de traverser la route quand bon vous semble: il en va de votre sécurité et de celle des autres usagers. Mieux vaut vous en tenir aux intersections ainsi qu’aux passages pour piétons, en vérifiant évidemment que la voie est libre avant de vous engager.

Dans tous les cas, les automobilistes ont l'obligation de s'arrêter à une traverse pour piétons, alors pour traverser en toute sécurité, assurez-vous d'être visible et d'avoir un contact gestuel ou visuel avec le conducteur.

Respecter la signalisation ainsi que les traverses pour piétons, c’est faire preuve de respect et d’intelligence... parce qu’aucune minute gagnée ne vaut le risque d’une vie perdue. À Québec, on dit oui à la courtoisie.