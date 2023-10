Co-operators: optez pour des assurances auto et habitation conçues sur mesure par des experts

Si vous possédez un véhicule au Canada, vous devez nécessairement avoir une assurance auto. Vous avez une hypothèque? Vous devez également souscrire à une assurance habitation.

C’est déjà votre cas? Tant mieux! Mais avouons-le: on a souvent tendance à balayer sous le tapis la recherche de la couverture idéale au profit de solutions rapides que l’on risque de regretter à court ou à moyen terme.

Magasiner sa police d’assurance avec minutie est primordial. Après tout, quand il s’agit de nos finances personnelles, rien ne devrait être pris à la légère. C’est pourquoi une compagnie pensée sur le modèle coopératif comme Co-operators, qui vous fournit un service juste et humain, est une entreprise de choix.

Une grande compagnie à échelle humaine

Getty Images

Co-operators est une entreprise canadienne de services financiers ainsi qu’une coopérative d’assurances qui traite notamment les assurances auto et maison de milliers de gens à travers le pays. Il s’agit d’ailleurs de la 4e plus grande compagnie d’assurances au Canada. Au Québec seulement, elle emploie plus de 400 personnes!

La priorité de Co-operators? Ses membres! Sa force réside dans son accompagnement personnalisé: lors de chaque interaction, les courtiers d’assurance prennent le temps de vous connaître afin de vous prodiguer des conseils personnalisés.

En profitant de recommandations d’experts, vous pouvez réellement miser sur des produits ou des services d’assurance dont vous avez vraiment besoin, récoltant au passage des économies substantielles.

Tout savoir sur les assurances

Getty Images

Bien que vous les payiez chaque mois, il se peut que les détails de vos polices d’assurance soient encore flous pour vous. Pour prévenir les pépins dans le futur, mieux vaut être informé! Voici quelques faits à savoir sur vos assurances auto et habitation.

Les assurances peuvent être ajustées à vos besoins et à votre réalité. Chaque situation est unique: c’est pourquoi il est important que vous obteniez des conseils d’experts afin de profiter d’une couverture sur mesure pour vous.

Il faut voir les assurances comme un investissement qui vous protège au fil du temps: lorsque vous soumettez une réclamation, votre assurance couvre pour vous une partie des frais nécessaires afin que vous n’ayez pas à débourser de coûts supplémentaires ou à gérer du stress non nécessaire, puisque la police convient à votre propre situation.

De plus, en regroupant vos assurances auto et habitation, vous profitez d’options personnalisées, de tarifs préférentiels et de protections fiables.

Il est recommandé d’ajuster votre couverture d’assurances une fois par an minimum, mais également chaque fois que vous faites des rénovations à votre domicile ou des ajustements sur votre véhicule, par exemple. Un simple changement dans votre kilométrage mensuel devrait être révisé par votre courtier.

En moyenne, les clients font une réclamation d’assurance auto tous les 10 ans. Pour les assurances habitation, c’est plutôt le double: on réclame généralement tous les 20 ans. Force est d’admettre que vous ne parlerez pas à votre assureur très souvent une fois la police réglée.

En cas d’incident, rappelez-vous toutefois de discuter avec lui de l’évaluation des dommages, des recommandations d’experts consultés et surtout, d’être transparent et honnête lors de votre réclamation.

Profitez d’un accompagnement à échelle humaine en souscrivant vos assurances auto et habitation chez Co-operators dès maintenant!