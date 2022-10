Astuces à connaître pour prévenir que vos photos et vidéos prennent trop d’espace sur votre téléphone

À chaque génération, les capacités photo et vidéo des téléphones intelligents ne cessent de gagner en résolution et en qualité. Conséquemment, chaque fichier multimédia que vous enregistrez dans votre appareil pèse de plus en plus lourd.

Par exemple, une photo non compressée de 48 mégapixels (Mpx) occupe 75 mégaoctets.

En vidéo, certains téléphones intelligents sont capables d’enregistrer en format 8K; à cette résolution chaque minute de vidéo accapare près de 600 mégaoctets.

Et ces capacités d’enregistrement coûtent cher ! Vous devez remplacer votre appareil non seulement plus tôt, mais aussi par une version disposant d’un stockage plus important.

Un iPhone 13 Pro de base de 999 $ offre 128 gigaoctets (Go), mais coûte 1149 $ avec 265 Go ou 1419 $ avec 512 Go.

Même différence de 420 $ entre les iPhone 14 Pro de 128 Go et de 512 Go.

En outre, si l’espace de stockage libre est trop faible, les mises à jour logicielles du système et des applications qui demandent en beaucoup posent problème.

Même logique pour le stockage en ligne (en infonuage), vous devrez payer davantage pour sauvegarder plus de contenus.

Nettoyer et réduire

Diminuer la résolution de vos photos et vidéos est un bon point de départ, en effet, on n’a rarement besoin de la résolution maximale pour les afficher sur l’écran ou en ligne sur vos comptes sociaux.

Sur les appareils Android, ouvrez l’appli Appareil photo, tapez sur la roue dentée. De là, choisissez la résolution photo (comme ici à 8 Mpx) et faites la même opération pour la qualité vidéo. Exceptions, si vous prévoyez imprimer vos photos, prenez la résolution maximale, puis resélectionnez une résolution plus faible pour toutes les autres occasions. D’autres options s’offrent à vous en haut de l’écran, comme les formats carré, 4:3 ou 16:9.

Autre moyen de libérer de l’espace depuis l'application Google Photos, appuyez sur votre profil (en haut à droite), puis choisissez la fonction Libérer de l'espace et confirmez l'action. L'application supprimera toutes les photos et vidéos qui sont sauvegardées en toute sécurité sur le stockage en nuage et vous indiquera en même temps l'espace que vous venez de libérer.

Sur iOS des appareils iPhone, allez dans Réglages > Appareil photo > Formats et choisissez Haute efficacité plutôt que le format le plus compatible pour compresser et réduire les images le plus possible. Vos photos seront identifiées par le suffixe « heic » et « hevc » en vidéo.

Enfin, pour vérifier l’espace de stockage disponible dans votre téléphone iOS, allez dans l’application Réglages, tapez Général, puis Stockage iPhone. Vous y trouverez des recommandations permettant d’optimiser votre espace de stockage, la liste de vos applis et la quantité d’espace occupé par chacune d’elles.