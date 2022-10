Baseball Québec espère des annonces d’ici quelques mois

Les dirigeants de Baseball Québec croient fermement que leur projet d’offrir des infrastructures de qualité à ses meilleurs espoirs peut se concrétiser à court ou moyen terme.

Les joueurs de l’Académie de baseball du Canada (ABC) ont été confinés dans les gymnases du Complexe sportif Claude-Robillard dans des installations qui ne sont pas dignes des meilleurs espoirs québécois depuis la naissance du programme il y a plus de 30 ans.

Chassée de Claude-Robillard pendant la pandémie, la cinquantaine de joueurs a passé l’hiver dans deux centres privés.

« Ça bourdonne sur la Rive-Nord de Montréal avec des projets de dôme et j’espère que nous aurons droit à des annonces d’ici quelques mois, a confié le directeur général de Baseball Québec Maxime Lamarche. On souhaite un domicile fixe pour nos espoirs qui abriterait les locaux de l’ABC. Le baseball est en santé et la progression va se poursuivre dans les prochaines années. Il faut que le projet d’un domicile se concrétise et pas dans 15 ans. »

« Pour les meilleurs joueurs au Québec, la solution de s’entraîner dans un gymnase n’est pas viable, de poursuivre Lamarche. Ça ne peut pas être éternel parce que ça ralentit le développement des joueurs. »

Entente à long terme recherchée

Le président de Baseball Québec abonde dans le même sens.

« L’ABC offre une très bonne qualité de services et mise sur des intervenants extrêmement compétents, a souligné le président de BQ Marc Vadboncoeur, mais nous n’avons pas les infrastructures. C’est pourquoi on travaille avec les municipalités et les promoteurs pour trouver un endroit pour accueillir nos meilleurs joueurs. C’est un dossier majeur et ça doit débloquer à court terme. »

« Notre programme n’a rien à envier à personne et c’est pourquoi on travaille avec les intervenants qui ont des projets, d’ajouter Vadboncoeur. On veut s’engager à très long terme. »

Lamarche estime que le succès du stade Canac à Québec qui accueille les joueurs du programme sport-études des Canonniers de Québec est un modèle à suivre. « Michel Laplante a démontré que c’est un modèle viable, a mentionné Lamarche au sujet du président des Capitales de Québec. Il a démontré que c’est rentable et il réinvestit les profits. Ça existe depuis 2017 et on doit pousser ce modèle. Avec la population que nous avons, ce n’est pas normal que nous ayons un seul dôme au Québec. »

Ouvert aux options

Si les discussions se poursuivent pour dénicher un promoteur ou une ville prête à s’engager sur la Rive-Nord de Montréal, Baseball Québec assure être ouvert à toutes les options. « Si ça ne marche pas à Montréal, Québec peut être une très bonne option, a affirmé Lamarche. On ne ferme pas la porte. » Vice-président de BQ et ancien voltigeur dans l’organisation des Dodgers de Los Angeles et des Expos de Montréal, Mark Griffin tient des propos similaires.

« On doit être très ouvert avec l’objectif d’offrir une belle stabilité à nos joueurs et un complexe digne de ce nom. On doit répéter le modèle de Québec ailleurs. »

L’organisation ne se sent pas menacée

La présence d’une dizaine de joueurs du Québec au sein des Dawgs de l’Académie Okotos n’inquiète pas Baseball Québec.

Ce programme de baseball situé à une heure au sud de Calgary mise sur des infrastructures à faire rêver n’importe quel adolescent.

« On fait partie des cinq meilleurs programmes de baseball au Canada, affirme le directeur général de Baseball Québec, Maxime Lamarche. Il y a toujours eu des Québécois dans les programmes ailleurs au pays. Ça paraît plus maintenant parce qu’il y a un gros groupe à Okotos. »

Si l’objectif de développer des espoirs pour les collèges américains demeure le même, les deux structures sont complètement différentes. L’Académie de baseball du Canada (ABC) qui accueille les meilleurs joueurs du Québec est un organisme à but non lucratif (OBNL) alors que les Dawgs sont une entreprise privée.

Structure privée

« Plus on développe de bons joueurs, plus ils sont recrutés, a mentionné Lamarche. Une structure privée comme les Dawgs a besoin de bons joueurs pour engranger des sous. Ils misent sur des infrastructures extraordinaires et une ligue d’été qui permet de générer des revenus. »

Le programme de l’ABC est contingenté alors que celui des Dawgs est offert à tous les joueurs dont les familles possèdent les moyens financiers nécessaires. « Ce sont pas tous les joueurs qui sont acceptés à l’ABC, a souligné le DG de BQ. Des bons joueurs du réseau midget AAA et de sport-études voient une opportunité intéressante d’étudier en anglais. »

« Nous sommes en compétition et on doit courtiser les meilleurs joueurs, mais on ne veut pas aller dans la direction d’offrir des bourses aux meilleurs. Comme fédération, notre mandat est de développer l’excellence et on doit être équitable avec tout le monde. »

Bourses

Une saison complète à l’ABC coûte 9500 $ plus taxes. À Okotos, les meilleurs espoirs reçoivent des bourses qui peuvent couvrir une bonne partie des frais alors que d’autres doivent débourser la totale. On parle de frais de 12 000 $ en plus les frais de pension qui s’élèvent à 600 $ par mois.

L’ABC vise principalement trois objectifs.

« Comme programme, on souhaite offrir à nos joueurs une opportunité de se faire recruter par un JuCo [collège junior] américain, d’atteindre l’équipe nationale junior et d’être repêchés dans le baseball majeur, a souligné Lamarche. Ce ne sont pas tous les jeunes qui ont le talent pour y arriver. D’autres options s’offrent à eux qui n’ont rien à voir avec la qualité du baseball. »