De la valeur réelle des religions

Les croyants en général vantent tous la religion à laquelle ils adhèrent en mettant de l’avant son apport positif dans toutes les sphères de leur vie. Que ce soit par égoïsme ou par ignorance, ils proclament que leur religion leur fait du bien, et surtout qu’elle les rassure. Ils ont malheureusement oublié que toutes les religions furent infiniment nocives et condamnables par plusieurs de leurs actions, que ce soit l’inquisition, les croisades et toutes les autres guerres de pouvoir qu’elles ont menées à travers les siècles.

Que dire encore des nombreux meurtres terroristes, des fatwas, des génocides culturels, des crimes dits d’honneur, des sacrifices humains pour supposément apaiser les dieux, des mariages forcés d’enfants mineurs, des crimes commis par les prêtres pédophiles, des vies gâchées par crainte des feux de l’enfer, des sexualités sereines gâchées par les névroses obsessionnelles engendrées par les religions ?

Heureusement que, chez nous, on permet l’avortement, mais c’est redevenu interdit dans certains États du sud, même dans le cas d’une mineure violée, ou dans le cas des femmes traumatisées par des grossesses multiples. Ne trouvez-vous pas d’un irrationnel consommé tous ces millions de gens qui soutiennent que la Terre est plate parce qu’on le dit dans la Bible à six reprises ? Tout comme ces croyants qui prient plutôt que de se faire soigner ou de faire soigner leur enfant ?

Quoi penser de ces autres qui prient le Sacré-Cœur en lui demandant de les aider à vendre leur maison en lui promettant qu’ils vont payer une petite annonce dans le journal accompagnée de son portrait (un journal de quartier cependant, parce que ça coûte moins cher), en étant convaincus en plus que ça va lui faire plaisir ?

On oublie aussi le mépris exprimé par toutes les religions envers les femmes. Le choix de mourir ou de laisser mourir leur enfant que font certaines par le refus d’une transfusion sanguine. Le port d’accessoires ou de vêtements contraignants par conviction religieuse. Vous pensez juste au port du voile, est-ce que ça ne supprimerait pas un « climat » déplaisant que de le supprimer carrément ? Ma liste est certainement incomplète, mais elle pose quand même avec acuité la question : les religions sont-elles vraiment positives ?

R. Le G

Les aspects ridicules et négatifs des religions sont effectivement nombreux et devraient en retenir plusieurs de s’y adonner. Mais vous ne devez jamais oublier en revanche que la paix qu’elles apportent à ceux et celles qui y trouvent un sens à leur vie met du poids dans la balance de leur décision de croire, en dépit de tout. L’agnostique que je suis est encore capable de reconnaître cet aspect important de la croyance.