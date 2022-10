En tournée à Montréal et à Québec: les hauts et les bas de Smashing Pumpkins

L’un des plus importants groupes rock des années 1990, The Smashing Pumpkins a connu la gloire et les échecs, les moments de grâce et les chicanes. Grâce à l’acharnement de Billy Corgan, le cœur et l’âme de la formation depuis sa création, il y a presque 35 ans, The Smashing Pumpkins poursuit son chemin et sera au Québec, mercredi et jeudi. Résumé rapide d’une longue et tumultueuse aventure musicale en 3 étapes.

Des débuts marquants

Pendant que le grunge né sur la côte ouest redonne ses lettres de noblesse au rock, au début de la décennie 1990, un quatuor de Chicago formé de Corgan, James Iha, D’arcy Wretzky et Jimmy Chamberlin se fait les dents. Lancé en orbite par les extraits Today et Disarm, leur second album Siamese Dreams, paru en 1993, impose Smashing Pumpkins comme une des nouvelles forces dominantes de la scène rock alternative.

Deux ans plus tard, c’est la consécration. L’ambitieux album double Mellon Collie and the Infinite Sadness, écrin des classiques 1979, Zero, Bullet With Butterfly Wings et Tonight, Tonight, se vend à 10 millions d’exemplaires et accumule les récompenses, notamment pour les superbes vidéoclips qui en sont tirés.

Échecs et tensions

La suite sera plus difficile. L’album Adore est un échec commercial et après un autre disque reçu tièdement, le groupe se sépare en 2000.

En 2006, Billy Corgan annonce une réunion des Pumpkins. Dans un premier temps, Jimmy Chamberlin est le seul autre membre original à faire partie du Smashing Pumpkins 2.0. Il faut noter que les tensions créatives et personnelles entre les musiciens ont toujours été un enjeu au sein du groupe, tout comme les problèmes liés à la consommation de drogue et la santé mentale. La bassiste D’arcy Wretzky et Corgan ont même été plus de quinze ans sans s’adresser la parole. La musicienne montréalaise Melissa Auf Der Maur, appelée en relève de Wretzky en 1999, pour la tournée de l’album Machina/The Machines of God, garde pour sa part de bons souvenirs de sa brève association avec Corgan. «Il a été comme un grand frère», a-t-elle déjà déclaré, il y a plusieurs années, au Journal.

Le retour de Iha, album triple en vue

Le temps de deux albums, entre 2009 et 2015, Billy Corgan demeure le seul Pumpkin original à tenir le flambeau à la suite du second départ de Jimmy Chamberlin. De retour à la batterie pour les concerts en 2015, ce dernier et James Iha, celui-ci absent depuis 2000, redeviennent des membres permanents en 2018, mais pas Wretzky. Embauché en 2007, Jeff Schroeder demeure le quatrième membre du groupe.

En dépit des critiques mitigées reçues par l’album Cyr, en 2020, et toujours à la poursuite de sa gloire passée, The Smashing Pumpkins vient d’annoncer la sortie d’un album triple sous forme d’opéra rock, rien de moins. Atum : A Rock Opera in Three Acts est un monumental projet de 33 chansons réparties sur trois disques qui verront le jour en trois temps, le 15 novembre 2022, le 31 janvier 2023 et le 23 avril 2023.