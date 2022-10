NFL: pas d’autographe pour les arbitres

Une enquête de la NFL a établi que ses arbitres n’ont finalement pas demandé d’autographe au receveur de passes des Buccaneers de Tampa Bay Mike Evans dimanche, après l’affrontement contre les Panthers en Caroline.

«Après avoir parlé avec les personnes impliquées, nous avons confirmé que l'interaction d'après-match entre Jeff Lamberth, Tripp Sutter et Mike Evans n'impliquait pas une demande d'autographe des arbitres du match», a indiqué le circuit Goodell dans un communiqué publié mardi.

«Lamberth et Sutter se sont vu rappeler l'importance d'éviter même l'apparence d'irrégularité lors d'interactions avec les joueurs, les entraîneurs et le personnel des clubs le jour des matchs, y compris pendant les périodes d'avant-match et d'après-match.»

À la suite de la défaite de 21 à 3 des «Bucs», des images montrant une interaction entre les arbitres et le joueur vedette ont fait le tour de la planète NFL. Il est possible de voir les individus discuter brièvement et Evans semble ensuite tendre un bout de papier, après avoir rédigé quelque chose sur l’objet.

Rappelons que les officiels n’ont pas le droit de demander des autographes ou n’importe quel type de souvenirs aux joueurs et aux entraîneurs. De plus, ils ne peuvent pas vendre ou échanger des billets de la NFL contre quoi que ce soit d'une valeur supérieure à la valeur nominale des billets ou vendre ou échanger contre quoi que ce soit de valeur de la marchandise, des autographes ou des souvenirs de la ligue.

Les arbitres peuvent toutefois obtenir des autographes de joueurs ou de la marchandise d’une l'équipe à des fins personnelles ou caritatives, mais ils se doivent d’en faire la demande par l'intermédiaire du département d'arbitrage de la NFL.