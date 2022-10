Gatorade et bananes pour des joueurs rarement gâtés

Qu’ils soient des étoiles montantes ou encore de vieux routiers qui souhaitent rebâtir leur classement, les joueurs de tennis qui évoluent dans l’antichambre de l’ATP et de la WTA vivent loin du faste des meilleurs athlètes de leur discipline.

• À lire aussi: Après le sirop d’érable, les avocats pour Leylah Fernandez

• À lire aussi: Félix Auger-Aliassime est prêt pour la prochaine étape

Comme ancien entraîneur de plusieurs joueuses, dont Stéphanie Dubois, Pierre-Luc Tessier en est bien conscient.

Pour la première tenue du tournoi ITF M25 du Complexe de tennis intérieur de Saint-Augustin-de-Desmaures, le propriétaire des lieux et directeur de l’événement voulait offrir à ses participants « des choses qu’ils n’ont pas » dans les autres événements de cette catégorie.

Car les athlètes qui disputent des tournois dotés de bourses de 25 000 $, comme c’est le cas cette semaine à Saint-Augustin-de-Desmaures, en voient souvent de toutes les couleurs.

Exit les hôtels de luxe et les vols en classe affaires. « Quand j’étais entraîneur, je suis déjà parti de Montréal avant de faire escale à Toronto, à Philadelphie et à Miami, pour finalement atterrir à Dallas, explique M. Tessier. Mais c’était moins cher, on économisait environ 400 $. »

Les joueurs qui participent à des événements de cette catégorie – à Québec, le mieux classé est 333e mondial – ne sont pas délibérément chiches.

« Mais ici, les joueurs viennent pour les points au classement, souligne Pierre-Luc Tessier. À ce niveau, ils vont perdre un peu d’argent en jouant. »

Jouer à perte

Le directeur cite justement en exemple la première tête de série, le Tunisien Aziz Dougaz.

« S’il l’emporte, il touche environ 3500 $ US [4770 $ CA]. Mais il doit payer son hôtel, l’hôtel de son entraîneur, le salaire de son entraîneur, la nourriture, énumère-t-il. Il va toutefois obtenir 20 points ATP, qui valent de l’or. Ils vont lui permettre de grimper au classement, d’obtenir sa place dans de plus grands tournois. »

Dans son complexe neuf, inauguré il y a à peine un an, M. Tessier et son équipe souhaitaient offrir aux participants de « petits nananes ».

« En bas, j’ai des bananes, des barres tendres. On fournit de l’eau, du Gatorade. Il n’y a pas ça ailleurs. On essaye de donner un peu plus. »

Des gradins remplis

Celui qui a organisé un tournoi du même niveau à Gatineau par le passé s’est aussi assuré d’un accueil plus professionnel que ce qu’il a parfois connu ailleurs.

Son club intérieur abrite six terrains et le court principal est bordé d’une grande estrade. Mercredi soir, au moins 245 spectateurs seront assis dans les gradins, sur une possibilité de 265.

« Au fil des ans, j’ai vu des tournois où l’on est accueilli à une table, ajoute-t-il. On te donne une boîte de balles et on te pointe où se trouve ton terrain d’entraînement. Il n’y a pas d’estrades, c’est épouvantable. À certains endroits, il n’y a qu’une rangée de chaises. Pour moi, ça n’a pas de sens.

Il aimerait organiser un tournoi de l’ATP

Le tournoi de Saint-Augustin-de-Desmaures n’en est cette semaine qu’à sa première édition, mais déjà, sa pérennité est assurée.

Son directeur, qui avait déjà organisé des épreuves de même envergure à Gatineau, dans le passé, avait levé la main pour en présenter un dans la région de Québec avant même que la première pelletée de terre de son complexe de tennis ne soit effectuée, l’an dernier.

« Le tournoi aura lieu ici aussi longtemps que nous souhaitons l’organiser », explique Pierre-Luc Tessier.

Mais l’ancien entraîneur, aujourd’hui propriétaire du Complexe de tennis intérieur de Saint-Augustin-de-Desmaures, désire aussi monter en grade d’ici quelques années.

Son but est d’organiser un tournoi de type Challenger, doté d’une bourse de 50 000 $, qui accueillera des joueurs encore mieux classés.

« Comme ceux-là sont gérés par l’ATP [et non par la fédération internationale], c’est un peu plus complexe, pointe M. Tessier. Alors on va attendre. »

Qualité « impressionnante »

Et en attendant, justement, le directeur se réjouit du calibre qu’il présente cette semaine. Plusieurs joueurs locaux se sont inscrits à l’événement.

Du lot, on retrouve le Montréalais Jaden Weekes, qui a presque percé le top 20 chez les juniors avant de faire récemment le saut chez les professionnels.

Il y a aussi le deuxième favori, l’Ontarien Liam Draxl, 464e mondial, ou la cinquième tête de série, Justin Boulais, qui est le fils de Patricia Hy-Boulais, une membre du top 30 dans les années 1990.

Des athlètes de la région de Québec, dont certains qui s’entraînent à Saint-Augustin-de-Desmaures, ont accédé aux qualifications.

D’autres joueurs viennent des États-Unis, de l’Irlande, du Costa Rica.

« À ce niveau, la qualité de jeu est très impressionnante, assure Pierre-Luc Tessier. Comme les joueurs se battent pour des points, c’est extrêmement rare d’en voir un baisser les bras après avoir perdu la première manche. »