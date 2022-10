CROTEAU, Jean-Guy



Au CIUSSS MCQ-Centre d'hébergement Louis-Denoncourt de Trois-Rivières, le 17 octobre 2022, est décédé à l'âge de 82 ans, M. Jean-Guy Croteau, époux de Mme Lise Fontaine, demeurant à Trois-Rivières. Il était propriétaire marchand de Lingerie familiale Croteau à Victoriaville.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lise Fontaine, ses fils: Benoit et Éric Croteau; les enfants de Lise: Nathalie Parent (Martin Lavoie) et Marie-Claude Parent; les petits-enfants de Lise: Janis Parent Gaumont, Karl Guillette, Francis Guillette, Kévin Parent, Audrey Lavoie et leur conjoint(e); les arrière-petits-enfants de Lise: Alysson, Hailey, Alice et Rosaline; son frère, ses beaux-frères et belles-soeurs: Réjean Croteau (Lise Desrochers), Claire Tessier (feu Clément Croteau), Nicole Anctil (feu Roger Croteau), Margo Richard (feu Claude Croteau), Nicole Fontaine (Normand Bazinet), Gilles Fontaine (Pierrette Robillard); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. L'ont précédé, ses frères et sa belle-soeur: Claude (Lisette Pérusse), Roger, Robert et Clément.La famille accueillera parents et amis auTROIS-RIVIÈRES, QC G8Z 1V6le dimanche 30 octobre, jour des funérailles, à partir de 10h30. Une liturgie de la Parole suivra à 12h30 au Mémorial du centre funéraire. Pour y assister par diffusion webveuillez communiquer avec la famille pour l'obtention du mot de passe.L'inhumation aura lieu au cimetière St-Michel à une date ultérieure.La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel de l'Unité 2A du Centre d'hébergement Louis-Denoncourt pour les très bons soins prodigués.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR) (731, rue Sainte-Julie, Trois-Rivières, QC G9A 1Y1) ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (1434, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 500, Montréal, QC H3G 1R4).