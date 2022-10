ROY, Jean-Marie



À St-Roch-de-l'Achigan, le 12 octobre 2022 à l'âge de 80 ans est décédé M. Jean-Marie Roy, époux de Mme Yvette Beauchamp.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Nathalie (Jocelyn) et Sébastien, ses deux petits-enfants, Delphine (Nabil) et Thierry, ses frères et soeurs, Cécile (Bertrand), Jeannine (Alexandre), Gilles (Mariette), beaux-frères, belles-soeurs, cousins, cousines neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie, vendredi le 28 octobre de 10h00 à 14h00. Les funérailles suivront à 14h00 en l'église de St-Roch-de-l'Achigan et de là au cimetière du même lieu.