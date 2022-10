BEAULIEU, Andréa

(née VIAU)



À Ormstown, le 20 octobre 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Andréa Viau, épouse de feu M. Robert Beaulieu.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Serge (Danielle), Roger (Marianne), Daniel (Guylaine) et Dominique (Gilles), ses petits-enfants : Rock, Philippe, Véronique, Frédérique, Rozanne, Kevin et Annabel, ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants: Cédric, Nadine, Elliot, Zack, Maxence, Antoine, Émile, Élodie, Zoé, Alexy et Félix.Andréa laisse également de nombreux frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera dès 13h le samedi 29 octobre 2022, à l'église Saint-Malachie à Ormstown, suivi des funérailles à 14h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don aux Dames Auxiliaires de l'Hôpital Barrie Memorial, 28 rue Gale, Ormstown, QC, J0S 1K0.RÉSIDENCE FUNÉRAIREMcGERRIGLE INC.ORMSTOWN, QC www.mcgerrigle.com